眼前黑不是黑 車開一半引擎蓋掀飛 前擋全爆裂

車輛前擋風玻璃全部碎裂。（圖／東森新聞）





屏東一名駕駛上個月把車子，從保養廠開回家到一半，突然砰的一聲，眼前一片黑，引擎蓋掀起來砸在前擋風玻璃上，駕駛嚇壞，趕緊把車靠邊停，原來保養廠沒有幫他把引擎蓋蓋好，在市區開速度不快沒狀況，到了郊區一加速，風灌進去引擎蓋下的推力增強，馬上出意外，還好沒有波及其他車輛造成傷亡。

轎車開在省道正中間，駕駛變換到中線車道時，突然眼前一陣黑，仔細看轎車引擎蓋，越晃越大力，結果整面掀起，蓋在前擋風玻璃上，引擎蓋掀起來，把擋風玻璃給打凹，從車內往外看，整面玻璃碎成蜘蛛網狀，行車紀錄器也整台被拍掉。

當事駕駛林先生：「好險沒有擦撞到其他車，因為左邊其實有汽車，右邊也有摩托車，那時候碎裂的那些玻璃、雜質都噴到我身上，還有我的褲子、鞋子，整個裡面都是。」

事情發生在屏東，林姓車主說，自己當時剛從市區的保養廠離開，疑似業者沒有把引擎蓋蓋好，警示燈也沒有亮，從保養廠離開後，開了大約10分鐘，到了接近萬丹的省道加速，風灌進引擎室導致引擎蓋掀起，拍壞前擋玻璃。

當事駕駛林先生：「我先打電話給保養廠，一個禮拜吧他就幫我處理好，前面玻璃跟其他鈑金受損的部分。」

民眾：「還有縫隙，這只是闔上去而已。」

實際測試只要引擎蓋沒有蓋緊，蓋子就會明顯晃動，縫隙也相當明顯，如果蓋緊就會像這樣，扣一聲有個卡榫鎖上的聲音，但其他保養廠猜測，應該不是單純的引擎蓋沒蓋緊，也可能是機件老舊退化。

非當事保養廠：「這樣不會飛，你看它這還有一個卡扣拉著，這是第二段鎖，所以這鎖是第二段，它還是會拉住。」

轎車引擎蓋都會有兩道保險，除非上高速公路，不然不會那麼容易往上掀，但業者也說就算不是沒蓋好，交車前保養廠應該也要稍微檢查。

非當事保養廠：「保養的時候應該就要稍微看一下，因為這比較少發生啦。」

除了定期檢查裡面的卡扣，引擎蓋最好還是大力蓋起來，用手壓不一定壓得緊，否則開一半眼前一片黑，自己不安全別人也危險。

