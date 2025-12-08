眼壓升高別慌！五大可能原因一次看懂

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

眼壓過高是許多人眼科檢查時常遇到的問題，而青光眼則是最常見的原因之一。不過，除了疾病因素外，先天體質、生活習慣，甚至一些常見的動作或飲食，也可能暫時影響眼壓。了解這些原因，能讓你更清楚如何保護雙眼健康，避免忽視眼壓升高的風險。

眼壓高的原因以青光眼最常見，還包括以下幾種：



青光眼

首先必須懷疑是青光眼導致，就像血糖高的病人，醫師會懷疑是糖尿病所引起。其原理是，眼球裡面有一個循環水道，一旦有青光眼，水道中間會出現阻塞，一旦水道阻塞，水積在眼球裡，眼壓就會跟著升高。

先天體質

天生眼壓就比較高，但眼睛沒有任何問題。

某些動作造成

生活中也有一些情形會出現暫時性眼壓高，例如在健身房練舉重，必須憋氣，這類動作會影響血液循環，眼壓會短暫性升高；又如瑜伽的倒立動作，當頭朝下時，血液積在頭部，也會使得眼壓升高；當眼球受到壓迫也會，例如趴睡，不過，只要不直接壓到眼球，不用擔心趴睡會影響眼壓。此外，很多人會做眼睛的按摩，建議不可壓迫到眼球。

含咖啡因食物

咖啡、茶也可能會因為咖啡因的緣故，使得眼壓產生些微的變化，但影響不大。即便有青光眼，只要生活正常，睡眠足夠，放輕鬆，不一定要禁止喝這類飲料。

長期使用類固醇眼藥水

有些人長期眼睛過敏，眼睛癢、不舒服，會自行買含有類固醇的眼藥水使用；另外，戴隱形眼鏡的人，眼睛常會不舒服，也可能自行使用含類固醇的消炎藥水，長期下來也會影響眼壓。建議民眾要使用眼藥水前，最好經由醫師診斷指示。

至於現代人長時間使用3C產品，過度用眼是否會使眼壓增加？其實，兩者並無相關性，也就是不會因為常滑手機、看電腦而使得眼壓升高。

