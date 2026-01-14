眼壓居高不下釀失明隱憂 新式青光眼導管手術副作用低

img src=https://healthmedia.com.tw/upload/2026_01_14_1416362.jpeg style=width:100%;height:auto;br/p style=text-align:justify【NOW健康 楊芷晴／台中報導】58歲陳姓男患者，罹患糖尿病已經二十年，這兩年發現視力模糊，進行了兩眼的白內障手術。然而手術後仍然覺得視力不清，進一步檢查才發現兩眼視野都大幅限縮，且眼壓居高不下，確診是糖尿病產生的新生血管性a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=68815 target=_blankstrong青光眼/strong/a。在開始青光眼藥物治療後，眼壓雖然稍有降低，但卻常常開始抱怨眼睛痛，視力更加模糊，視野也繼續惡化。輾轉來到童綜合醫院眼科楊啓蘭醫師門診就醫，經評估後，為患者安裝了最新引進台灣的保羅青光眼導管。目前安裝導管後，陳先生眼壓已降到良好水平，也不需要點青光眼的藥水，因藥水產生的眼部不適也消失了。/p h2 style=text-align:justifybr / span style=color:#006666strong青光眼分為閉鎖性及開放性兩種類型 常成為失明的關鍵因素/strong/span/h2 p style=text-align:justifybr / 楊啓蘭醫師表示，青光眼是全球不可逆失明原因的第一位，病因為眼壓偏高造成的視神經損害，早期會先影響周邊視力，因此病患常常沒有發覺，等影響中心視力時大多已進入晚期。/p p style=text-align:justifybr / 青光眼依病因可大致分為閉鎖性及開放性，閉鎖性青光眼大多為a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=69162 target=_blankstrong白內障/strong/a造成，在進行白內障手術後大部分都可以痊癒。/p p style=text-align:justifybr / 開放性青光眼則需要長期控制眼壓，傳統上會先以青光眼藥物進行長期控制，但所有種類的青光眼藥物都有其副作用，從局部的眼睛紅腫破皮到眼窩凹陷，到全身性的心律不整與嗜睡，降低病患對藥物使用的順從性。且有部分病患就算使用全套的青光眼藥物，眼壓也無法降到良好水平，造成視力功能繼續退化，這時手術介入就成了最好的治療方式。/p h2 style=text-align:justifybr / span style=color:#006666strong傳統切除手術副作用較高 新式保羅青光眼導管植入物損害小/strong/span/h2 p style=text-align:justifybr / 傳統的青光眼手術為小樑切除手術（Trabeculectomy），製造一個眼球排水的人工水路，雖然可以有效降低a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=68530 target=_blankstrong眼壓/strong/a，但產生副作用的比例較高，術後照護也較為繁瑣，且人工水路的壽命有限。/p p style=text-align:justifybr / 一般而言，5年的通暢率約為六成。童醫院引進國外最新的保羅青光眼導管植入物，並將植入物位置由傳統的前房（Anterior Chamber）向後移至睫狀溝（Ciliary sulcus）或玻璃體腔（Vitreous Cavity），除了大幅降低植入物造成的異物感外，也基本消除了管路植入前房對眼角膜造成的損害。/p p style=text-align:justifybr / 楊啓蘭醫師強調，過往青光眼常常被視為絕症，但近年來隨著各式新藥的問世，以及微創青光眼手術（MIGS）的發展，讓病患多了許多治療選擇。童綜合醫院擁有國內最先進的小樑網雷射（SLT），以及保羅青光眼導管，並持續引進國外最新的青光眼治療科技，期望將來累積更多的經驗，成為中台灣青光眼治療的最重要一道防線，嘉惠更多病患。/p p style=text-align:justifybr / span style=color:#7f8c8d# 首圖來源／童綜合醫院提供/span/p pbr / 更多NOW健康報導br / a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=69338 target=_blank▸老人跌倒非小事！僅僅低能量衝擊也會帶來脆弱性骨折 掌握治療與照護關鍵防二次骨折/abr / a href=https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=69334 target=_blank▸手腳冰冷是猝死前兆？ 醫提醒「非典型」心肌梗塞警訊/a/p