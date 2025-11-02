一眼定情！蕭敬騰19歲就告白Summer「我會追妳」 向太曝16年秘戀過程：追了很久

蕭敬騰與經紀人Summer（林有慧）相識16年，從合作夥伴到終成眷屬，這段感情近日因向太（陳嵐）受訪再度引發關注。向太透露，蕭敬騰早在19歲初次見面時，就對大他14歲的Summer表明心意：「我會追妳。」這句話成了他16年堅持的開端。

2007年，蕭敬騰因《超級星光大道》踢館賽爆紅，各大唱片公司紛紛爭取簽約，他卻選擇加入Summer新成立的小型經紀公司。向太回憶，當年蕭敬騰被Summer的專業氣場吸引，簽約時就脫口而出：「我會追妳。」當時34歲的Summer已是資深經紀人，帶過F4等藝人，面對小14歲新人直接告白，只能婉拒，但蕭敬騰仍決定「用時間證明真心」。

多年來，兩人始終以「藝人與經紀人」身分對外，實際上形影不離。Summer為了避免影響蕭敬騰事業，刻意保持低調；而蕭敬騰則以行動守在她身邊，無論工作或生活幾乎分不開。

直到2023年6月，蕭敬騰在Summer 50歲生日派對上驚喜求婚，現場包括周杰倫、昆凌等好友到場見證。他感性表示：「妳辛苦了，為我受了很多委屈，從今天開始，我要用一生去愛妳。」Summer當場落淚點頭。隔年10月，兩人在台北舉辦婚禮，蕭敬騰送上13.33克拉婚戒，終於將這段戀情呵護到開花結果。

