眼尖客揪「壽司郎」悄漲！ 干貝、洋蔥鮭漲2至3成

連鎖迴轉壽司「壽司郎」近期才宣布變成7種價位盤，不過有眼尖饕客發現，有些品項似乎變貴了，像是洋蔥鮭魚、麻辣赤蝦都從40元變50元，日本產貝柱、鮭魚卵軍艦則從60元變80元，約漲兩到三成，業者表示導入7段式盤色價格帶，讓食材價值更清楚呈現，並不是全面調價。

連鎖迴轉壽司「壽司郎」近期宣布變成7種價位盤。（圖／TVBS）

新鮮干貝、鮭魚上桌，迴轉壽司「壽司郎」才宣布新增到總共7種價位盤，不過卻被忠實饕客發現，有些品項似乎漲價。民眾：「自己的食量的話是吃10盤，所以10盤如果它每一盤漲了10塊的話，那我吃下來整體也是感覺增加100塊，一盤如果漲到20塊以上，我大概才比較有感。」

眼尖饕客發現，「壽司郎」有些品項似乎變貴了。（圖／TVBS）

有些消費者沒仔細算，但是細看「壽司郎」菜單就能發現，像是洋蔥鮭魚、麻辣赤蝦，都從40元變50元，北海道章魚則從40元變60元，黑鮪魚中腹從60元變70元，日本產貝柱、鮭魚卵軍艦，都是從60元變80元，明太子奶油拌麵更從130元變135元，算下來部分品項漲5元到20元，漲幅約兩到三成。民眾：「漲5塊10塊，覺得還可以，還可以接受的範圍。」如果一個人吃可能比較無感，但若是一家人吃，可能每餐就要多付百元左右。而業者表示，因應整體營運環境的變化，重新檢視商品結構和價格分層，導入7段式盤色價格帶，讓食材價值更清楚呈現，並不是進行全面性調價。

「丸壽司」部分品項也調漲。（圖／TVBS）

不過其他刺身店業者則坦言，海鮮這半年來，可說是越來越貴。刺身店業者：「干貝漲最多，干貝應該翻倍，鮭魚有漲，漲了30%到40%，鮪魚的話今年已經翻倍了。」實際詢問其他連鎖業者，像是「丸壽司」的干貝壽司，近期也從240元漲到300元，北寄貝壽司則從100元漲到120元，比目魚、炙燒鮪魚肚壽司，也從90元調整到100元，而「合點壽司」則表示，常態商品價格沒變，另外「爭鮮」、「藏壽司」目前都還沒有漲價規劃，接下來外食族恐怕要更加精打細算。

