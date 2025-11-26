眼尖發現《台灣全民安全指引》錯把玉山東峰當主峰！孫瑋芒直呼：沒爬過玉山「不會掏出千元大鈔看看」？

新版《台灣全民安全指引》手冊自本月19日起全面普發，國防部最新送達立院的報告表示，瑞典、芬蘭、捷克、荷蘭、愛沙尼亞等國家，也陸續普發危機／防災手冊。不過，專欄作家孫瑋芒卻發現，國防部新版《台灣全民安全指引》PDF檔第27頁，竟然將玉山東峰錯當成主峰。他直呼，「就算沒爬過玉山，小編不會掏出皮夾裡的千元大鈔，看看玉山的模樣？」

孫瑋芒今（26日）於臉書以「《台灣全民安全指引》，錯把玉山東峰當主峰」為題發文表示，下載國防部新版《台灣全民安全指引》PDF檔，「看到第27頁玉山照片，我頓時傻眼！」

廣告 廣告

孫瑋芒指出，圖中的山，是玉山東峰，應是從玉山北峰視角拍攝，「但是圖說卻指出『這是我們的玉山』」。孫瑋芒直喊，「玉山主峰和東峰，小編傻傻分不清！玉山東峰（標高3,869公尺）固然可以泛稱玉山，台灣的各種玉山意象，都用玉山主峰啦！」

孫瑋芒說明，「因為標高3,952公尺的玉山主峰，才是台灣最高峰」。他表示，各種呈現高山容貌的照片，一般都選主峰，不會選側峰。他舉例，用Google檢索「聖母峰」，出現的是主峰，不會是南峰。

孫瑋芒提到，台灣的各種玉山意象，大多取從玉山北峰視角拍攝的玉山主峰，如新台幣千元大鈔背面。他說，「如此，玉山主峰呈現盾狀，山岩嶙峋的北壁裸露，象徵剛強；畫面右側的玉山主、北稜線，呈現優美的曲線，增加了視覺元素」。

最後，孫瑋芒直呼，「就算沒爬過玉山，小編不會掏出皮夾裡的千元大鈔，看看玉山的模樣？」

（圖片來源：孫瑋芒臉書、中央銀行網站）

更多放言報導

中國稱「透過國際刑警組織」通緝沈伯洋...孫瑋芒揭「中共曾逮捕中國籍主席孟宏偉」：孟太太控訴中共「是魔鬼，吃掉自己的孩子」

國民黨主席追思最高階共諜吳石...孫瑋芒舉「三事件」直指中共「把大匪諜神化」：紅統派造神、鄭麗文拜神！