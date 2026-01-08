一眼就認出！韓妞揭台人生活習慣「出門必備2物」 眾人笑噴：太真實了

生活中心／王文承報導

長期在台灣生活的韓國女生宋彩源發現，許多台灣人習慣在後背包裡放水壺和雨傘，並笑稱這類人「100％是台灣人」。（圖／資料照）

台灣民眾近年掀起出國旅遊熱潮，而由於生活習慣與隨身攜帶物品相當鮮明，常讓其他國家民眾一眼就能辨識出「台灣人」。長期在台灣生活的韓國女生宋彩源，經常透過社群平台分享自己在台灣的日常觀察，近日她發現，許多台灣人習慣在後背包裡放水壺和雨傘，並笑稱這類人「100％是台灣人」，貼文曝光後，引發網友熱議。

韓妞揭台人生活習慣 眾人笑噴



宋彩源在社群平台《Threads》發文指出，她觀察到不少台灣人的生活細節，並笑說最具代表性的特徵之一，就是後背包裡一定有水瓶和雨傘，手上再拿一杯手搖飲，幾乎可以百分之百判定對方是台灣人。

此外，她也分享自己對台灣天氣與環境的喜愛。宋彩源表示，雖然台灣經常下雨，但氣候溫暖，是相當獨特的特色之一，同時也大讚台灣街道隨處可見綠意，給人清爽又舒適的感覺。她還提到，自己最喜歡的台灣吉祥物是全聯的「福利熊」，認為設計相當可愛；而台灣速食品牌頂呱呱的「呱呱包」，更是她的最愛美食之一。

貼文曝光後，引起大批網友共鳴，「好喜歡妳分享的台灣細節，從文字裡就能感覺到你真的很享受生活」、「背包裡有水壺和雨傘那段真的笑出來」、「喜歡福利熊一定要收周邊」、「從外國人視角看台灣，才發現這些日常真的很可愛」、「為什麼韓國人眼中的台灣看起來都特別好玩？」、「謝謝你的細心觀察，讓人更愛台灣了」。

