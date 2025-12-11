眼淚怎麼掉都有學問！陳意涵挑戰「淚之女王」 自豪「能出書教大家怎麼哭」

陳意涵在《陽光女子合唱團》中挑戰多場哭戲，笑稱自己可以出一本教人流淚的書。壹壹喜喜提供

演員陳意涵在電影《陽光女子合唱團》中挑戰「淚之女王」與「走音天后」的巨大反差，陳意涵為了表現出自己的音痴，在戲裡拉高聲音狂吼大唱〈祝你生日快樂〉，旁邊對手演員急忙制止她說：「你喉嚨是被卡車輾過嗎？小孩都要哭了！」在現場展現各種鬧場歡唱，連導演林孝謙都只能溫柔規勸：「記得要保護喉嚨！」

陳意涵繼《比悲傷更悲傷的故事》之後，再次跟林孝謙導演合作。她在《陽光女子合唱團》中飾演為了保護小孩不惜與老公拼命的堅強媽媽，導演安排陳意涵有各種不同層次的哭戲，包括極度傷心、默默委屈、憤怒、不捨等不同情緒，連「怎麼掉眼淚」都要區分。陳意涵笑說：「我現在可以出一本書教大家怎麼哭。」

身為二寶媽，陳意涵為拉近與小演員的距離，還帶對方回家跟自己小孩玩。壹壹喜喜提供

另一個挑戰是與片中的小演員溝通，一個五歲、一個兩歲。由於自己的小孩年紀相仿，她深知兩歲小孩會比較不穩定。為了克服小演員抗拒鏡頭前的表演，陳意涵特地將她帶回家培養感情，讓她跟自己的小孩一起玩。另外一位五歲的小演員則超貼心，如果演戲時間比較晚，還會跟陳意涵說：「媽媽你要早點睡覺喔！」



