眼淚變黃金！單親媽靠哭賣出600美元資助耶誕節 男粉搶買她的淚

美國中西部一名44歲的四寶媽莉茲．瑞佛（Liz River），靠著一項離奇的收入來源資助全家人的耶誕節──販售自己裝瓶的「眼淚罐」，每瓶價格高達600美元（約新台幣1萬9千元），顧客還以男性為主，訂單應接不暇。

根據《每日星報》（Daily Star）報導，莉茲表示，自己長期經營成人內容平台，從21年前開始從事特殊訂製影片拍攝，後來靈機一動，開始販售她邊哭邊收集的眼淚，並開設訂製服務。她笑稱：「我本來就容易流淚，現在只是把這變成收入來源而已。」

她說，這些「眼淚罐」主要提供給忠實粉絲，過去幾年已賣出超過100瓶，她還計畫推出「項鍊吊飾版」的迷你版本，滿足不同顧客需求。

這筆收入讓她能提早準備耶誕節禮物與家庭聚會，「我們終於可以買真的耶誕樹，而且種完之後還能再種回地裡」，她說：「如果沒有這些收入，今年的耶誕節只能過得很拮据。」

莉茲在23歲時成為單親媽媽，為了撫養孩子選擇投入成人內容產業，如今四名孩子分別為29歲、28歲、23歲與17歲，部分子女對她的工作已有所了解，甚至認為這樣的工作型態更有彈性。她也提到，家族中不少女性也從事類似行業，例如姨媽曾是脫衣舞者、母親做過戀物模特兒，家族文化對此接受度較高。

除了眼淚罐，莉茲還接過許多特殊訂單，例如販售使用過的面紙、枕頭、舊襪與破鞋等物品，也曾拍攝「純哭影片」，內容僅是自己流淚，應觀眾要求全程穿著衣服，甚至還被問能否一同購買淚水沾濕的用品。

儘管職涯選擇相當冷門，莉茲強調自己非常熱愛目前的生活，「這份工作給我前所未有的自由與創造空間，我也能和家人共度更多時間」。她表示，全家今年將提早慶祝耶誕節，一起下廚、看電影《白色耶誕》，她還親手為每位親人縫製毛氈聖誕襪，「這是我外祖父母傳給我的傳統」。莉茲自豪地說：「我從沒後悔這條路，這就是我的人生方式。」

