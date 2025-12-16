眼淚還來！家樂福青海店大轉彎不關了 業者：我們要繼續開

家樂福青海店大轉彎，原本要歇業，又改成原地繼續營業。（圖／翻攝Google Maps）

位於台中市西屯區的家樂福青海店原訂於2024年12月22日結束營業，營運近21年的門市也早已啟動結束營業前的促銷活動。不過今（16）日業者驚喜宣布「不關了」，將繼續營業，維持24小時全天營業模式，消息一出讓不少民眾又驚又喜。

根據《TVBS新聞網》報導，家樂福總公司已證實與青海店地主重新達成協議，決定撤回原本的結束營業計畫。家樂福青海店也在官方臉書粉絲專頁以台語風趣語氣發文：「放送頭催落去！鄉親啊～青海店繼續開啦！」並向顧客致歉與感謝，表示未來將「繼續努力、為大家服務」。

廣告 廣告

官方進一步表示，過去幾週內與地主進行多次溝通，對方也體諒青海店對於在地居民的便利性與情感連結，最終雙方達成共識。青海店將恢復常態營運，商店街的其他店家也將全數照常營業。

為回應顧客期待，青海店將轉為24小時營業，讓民眾無論下班、下課或半夜想採購，都能方便進入賣場購物。貼文中強調：「不用煩惱以後要去哪裡買，家樂福青海店都在這兒，人情一樣暖，東西一樣多！」

消息傳出後，吸引大批當地居民與網友留言表達欣慰之情，紛紛寫下「騙了我的眼淚」、「靠X上次半夜還去逛跟拍照留念的，叫地主不要在改主意了」、「地主天秤座就對了」、「齁～心情洗三溫暖欸，不過真的很開心」、「感動到想哭」、「太好了，想說蓋這麼多房子幹嘛，民生需求也很重要的」。

家樂福青海店宣布「不關了」。（圖／翻攝自家樂福青海店-offical臉書）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不是八點檔！醫師搭計程車見「螢幕放這畫面」 驚呼：太欽佩了

「瀏海」超狂冷知識！來源竟是神仙名 網笑：會帶財

雲林番鴨場爆H5N1禽流感 急撲殺5267隻肉鴨