「眼球經濟」時代 中國視覺系書店崛起

名列全球10大最美書店之一的，中國鐘書閣，在港都天津開設的分店，一踏進入口處，映入眼簾的是高聳巨大的拱形門，以及深藍色鋼材層層堆疊出，百葉窗虛實交織、相互滲透的空間設計，隨著漩渦般的樓梯拾階而上，整個書店都帶有濃濃的魔幻氛圍。在社群媒體有人把這和英國童書、哈利波特的，霍格華茲魔法學校相提並論。

鐘書閣吸引的不光是愛書人，還有把這當旅遊景點，拍張照、打個卡的自拍族。書店還貼心的在地板上，標註出「最佳拍照地點」方便遊客取景，自拍棒、三腳架也隨處可見。

廣告 廣告

天津市民李小姐認為，「我覺得這種趨勢是特別好的，因為這樣的話不僅人們能看到書，而且也可能會因為那些設計被吸引過來，也會吸引更多的遊客。」

儘管當局努力提振國內消費，電子商務也蓬勃發展，實體書的銷售離疫情前的水平，卻還有一段距離。然而，出版業協會負責人去（2025）年1月曾指出，近年來實體書店的數量，卻是持續的穩定成長。

除了鐘書閣這樣的大型連鎖書店之外，「視覺系」的網紅書店，還有像是2025年9月開幕的「深圳灣區之眼」，13萬平方公尺的廣大空間，是全球最大實體書城；以及隱身在北京胡同裡，四合院改造的卓爾書店，或是位在北京中軸線，道觀帝君殿改建，小而美的「觀-書殿」，這裡讓人翻閱書籍之餘，也可以坐下來喝杯茶。

觀-書殿創辦人胡朱莉（音譯）回應，「實體書店如果靠賣書確實很難生存，確實成本很高，但我們其實還更多的是，把空間設計舒適，能夠更多的乘載，其實它乘載的是一個文化內容。」

北京建築師鄭世偉（音譯）指出，「眼球經濟，然後它以書店為背景，做一些網紅活動，它的空間啊場景啊，是比較適合進畫面的，拍起來很漂亮的。」

但這也讓一些專門為書而來的消費者不滿，抱怨受到干擾、或是隱私被侵犯。南京城東的打卡熱門地點、先鋒書店，去年6月就貼出了告示，禁止遊客在書店裡，使用閃光燈、三腳架、閒逛以及未經許可的拍照活動。

天津市民袁先生表示，「包括擺拍啊，一樣的話，他們進了書店的話，其實是有很大的影響的，因為目的的話，他們就是為了拍照，不是為了買書。」