眼痛就醫取出「2.5公分筆頭」 陸男驚：27年前與人爭執被戳

大陸廣東深圳一名男子日前因眼痛流膿就醫，醫生發現其眼眶有異物，經男子同意後進行探查手術，赫然發現一個被增生肉芽緊緊包裹著的白色環狀物，竟是一截埋藏了27年的圓珠筆頭。

方先生日前眼痛流膿就醫發現有異物。 （圖／翻攝第一現場）

據《深圳新聞網》報導，方先生27年前因與人爭執被圓珠筆尖刺入左眼上瞼內側，經當地醫院清創縫合後恢復良好。約兩個月後，他自述摸到傷口處有米粒大小的異物感，但無其他不適，CT檢查也未發現異樣。三年後，傷口附近出現黃豆大小腫塊，雖多次CT檢查均未提示有異物存留，且疼痛不明顯，方先生便未再重視。

直至一個月前，腫塊開始紅腫並偶有少許膿液滲出，一週前明顯變大，紅腫加劇，疼痛難忍。方先生隨後前往石岩人民醫院眼科門診就診，經詳細檢查，門診醫生胡文學考慮其左眼上瞼膿腫伴眼眶感染，不排除異物殘留的可能，建議住院治療。

入院後予完善相關術前檢查及抗感染治療，並於1月16日上午實施左眼膿腫切開引流術。術中清理壞死組織並擴大創口後，取出一塊約0.8×0.6×0.5公分白色不規則異物碎片。

手術取出藏27年、長達2.5公分筆頭。（圖／翻攝第一現場）

然而，術後胡文學發現，方先生眼眶深處仍可觸及腫塊且壓痛明顯，結合病史和CT影像，高度懷疑深層仍有異物存留。為進一步明確，胡文學將取出的異物貼附於方先生左臉頰處再次行CT檢查，希望通過異物CT值進行比對引導，但仍未能清晰顯示眼眶內異物。

由於膿腫引流後腫塊未見明顯縮小且持續壓痛，經與方先生充分溝通並取得同意後，胡文學於當天下午在全麻下為其施行左眼眶探查術。術中在眼眶深處發現一個被增生肉芽緊緊包裹著的白色環狀物，經細心剝離後發現白色環狀物下面還有黑色部分。緩慢拔除後，這個「異物」終於現出原形，正是那截埋藏了27年、長2.5公分的圓珠筆頭。

「真沒想到，困擾我這麼多年的問題，原來是它在作怪！」術後，方先生看到取出的異物後仍感慨不已。手術成功解除了他多年的隱患，他對胡文學及其醫護團隊感激不盡。目前，方先生恢復情況良好。

醫生提醒，眼眶內非金屬異物殘留是眼部外傷中易被忽視的情況，因其影像學顯示不清、初期症狀不明顯，常被誤認為疤痕不適。此類異物長期存留易引發慢性炎症、反復感染、肉芽腫形成，甚至影響視功能。若曾有眼部外傷史，即使傷口癒合，如出現局部反覆紅腫、腫塊、疼痛或不明原因的視力下降，應及時進行詳細檢查，必要時結合多種影像手段排查，避免延誤診治。發生眼外傷時，應盡可能完整保留致傷物，其完整性可為判斷是否存在異物殘留提供重要線索。

