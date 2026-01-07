眼皮冒「1類斑塊」=膽固醇狂飆！醫示警：大增心肌梗塞風險

記者鄭玉如／台北報導

眼皮若出現黃色斑塊，可能是血脂過高的警訊，若不控制膽固醇，復發率高並增加心血管疾病風險。（示意圖／PIXABAY）

臉上若出現斑塊，許多人會選擇做醫美，但當心斑塊可能是健康警訊。振興醫院指出，眼皮出現淡黃色小斑塊時，代表血液中的膽固醇過高，若不調整生活作息，復發率極高，增加心血管疾病風險，建議透過醫師評估，服用降血脂藥物並配合飲食控管。

振興醫院在臉書粉專提到，眼皮上出現黃色斑塊，稱為「黃色瘤」（Xanthelasma），它是身體脂質代謝異常的求救訊號，通常出現於單側或雙側眼皮，呈現柔軟、微凸的黃色斑塊，成因為血液中的膽固醇過高，特別是低密度脂蛋白（LDL），滲透到皮膚真皮層所形成的脂肪堆積。

許多人發現黃色瘤後，第一反應往往是求助醫美，但若僅透過二氧化碳雷射或手術切除，沒有調整血脂，復發率極高。建議先至內科進行全套心血管檢查，包含血脂（總膽固醇、LDL、HDL）、血糖、血壓，評估動脈硬化風險，透過醫師評估，服用降血脂藥物並配合飲食控管，如減少飽和脂肪、增加膳食纖維。

振興醫院指出，待血脂數值穩定後，再諮詢皮膚科或醫美醫師進行局部處理，達到最佳且長久的美容效果。更提醒「真正的面相，是藏在血管裡的健康狀態。」 別將身體的健康警訊視為美容問題處理，及早檢測、找到源頭，有效預防冠心病與心肌梗塞。

