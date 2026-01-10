眼皮出現「黃斑塊」竟是心肌梗塞警訊！醫：身體發出求救訊號

記者簡浩正／台北報導

當眼皮長出淡黃色小斑塊，可能是身體的警訊。醫師示警，看似影響美觀的「黃色瘤」（Xanthelasma），是身體脂質代謝異常的表徵，如果只有做外觀處理，沒有控制體內血脂，不僅容易復發，後續恐怕引發心肌梗塞、腦中風等致命危機。

振興醫院臉書發文表示，許多民眾對外貌要求完美，當眼皮出現淡黃色的小斑塊時，第一反應往往是求助醫美雷射。然而，這些看似影響美觀的「黃色瘤」，其實是身體脂質代謝異常的「求救訊號」。如果只處理表皮而不控制內在血脂，不僅極易復發，更可能忽略了潛藏在血管裡的致命危機。

黃色瘤通常出現在單側或雙側眼皮，呈現柔軟、微凸的黃色斑塊。其成因是血液中的膽固醇（特別是低密度脂蛋白 LDL）過高，滲透至皮膚真皮層所形成的脂肪堆積。醫師指出，若僅透過二氧化碳雷射或手術切除，而不調整血脂，復發率極高。這就像是牆壁漏水導致油漆剝落，如果不修好水管，只重新粉刷，問題很快會再次出現。

振興醫院心臟血管內科主治醫師黃建龍接受媒體訪問說明，臨床確實常見有民眾發生黃色瘤，就先去看皮膚科或者醫美，再轉介來心臟科的情況。黃色瘤本身屬於良性，不會對身體有害，但是這代表膽固醇過高，會造成血管內斑塊形成、阻塞血管，如果斑塊破掉，在心臟會是心肌梗塞，如果在腦部就會產生腦中風。

值得注意的是，並非每個膽固醇高的人都一定會長黃色瘤。黃建龍說，這與個人體質及遺傳有關，但一旦發現眼周出現偏黃斑塊，就應提高警覺，眼科或皮膚科醫師一看就能辨認，重點是要進一步抽血檢驗血脂。

黃建龍說，出現黃色瘤若僅靠醫美只能治標，即使把斑塊處理掉，血脂沒有控制，仍很容易復發，治療順序應是先進行血脂、血糖、血壓等心血管風險評估，必要時配合降血脂藥物與飲食調整，待數值穩定後，再考慮由皮膚科或醫美處理外觀。

