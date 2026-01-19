眼皮會「自己關閉」！婦過馬路險遭車撞 狂跳十年解密：竟是罕病

台中一名68歲婦人近十年頻繁眨眼、甚至出現「睜不開眼睛」的情形，經切除異常的眼輪匝肌部分，恢復眼輪匝肌正常放電，婦人眼睛終於回復正常張、閉功能。澄清醫院提供



台中一名68歲婦人近十年眼皮不斷出現不自主劇烈跳動，嚴重時甚至無法自行張開眼睛，必須手動拉起眼皮才能看見，導致婦人多次在外行走時，眼睛突然痙攣緊閉，甚至差點發生車禍。經澄清醫院診治後發現，婦人竟是罹患罕見的重度「眼瞼痙攣」，由於眼輪匝肌異常放電，導致眼皮頻繁眨眼，有時甚至會眨到「忘了張開眼睛。」

這名婦人視力正常，過去因眼皮不自主劇烈跳動，曾就醫施打眼藥水、肉毒桿菌，不過仍無法徹底改善眼皮不自主劇烈跳動的情形，嚴重時甚至會在外出行走途中，眼瞼突然痙攣緊閉，只能停在原地等待症狀緩解，感覺汽車已從眼前快速通過，讓她心生恐懼，差點發生交通意外。

澄清醫院中港院區整形外科醫師呂明川。澄清醫院提供

澄清醫院中港院區整形外科醫師呂明川指出，眼瞼痙攣是一種神經控制異常所造成的疾病，主要是因眼輪匝肌異常放電不自主收縮，導致眼皮頻繁眨眼，甚至出現「睜不開眼睛」的情況，若患者誤以為只是眼皮跳或眼睛疲勞，而未妥善治療，除了影響生活外，更可能影響走路、騎車，進而增加跌倒或交通事故風險。

經和患者充分討論後，呂明川醫師決定為患者安排眼瞼痙攣手術治療，進行眼輪匝肌精準切除，由眼皮縐摺處進去，將異常的匝肌精準切除，恢復眼輪匝肌正常放電。婦人經過治療，眼睛張閉功能明顯改善，不再突然失控，外出行走也恢復安全感，開心表示終於能安心出門，「生活真的方便很多。」

呂明川強調，眼睛痙攣多好發於中老年族群，好發率僅十萬分之八，女多於男，會隨著年紀增大而惡化。初期症狀包括頻繁眨眼、畏光、眼睛乾澀或疲勞感，若症狀逐漸加重且感覺眼皮不受控，影響視線或生活安全，應及早就醫評估。呂明川醫師也提醒，眼睛無法自主控制並非小問題，及早診斷、適當治療，能改善生活品質，也能降低潛在危險。

