眼皮狂跳是好兆頭？醫揭真相：恐罹2神經疾病

大部分的人都有經歷過眼皮沒有來由的不停跳動，這時許多人就會想到「左眼跳財、右眼跳災」這句老話，但眼科醫師王孟祺提醒，這些民間說法其實沒有醫學根據，大多數人感覺到的眼皮顫動，多半和壓力、咖啡因、睡眠不足等生活型態有關，雖然不會造成危險，但若跳動超過幾個月，或擴大到臉部肌肉，就可能不是單純的「小毛病」，恐怕與神經疾病有關，需要立即就醫檢查。





眼皮突然狂跳是好兆頭還是大禍臨頭？醫揭真相：2種情況恐是腦幹腫瘤

王孟祺表示睡眠不足、壓力過大都可能導致眼皮狂跳。（圖／翻攝自王孟祺臉書）





王孟祺在個人臉書粉專解釋，眼皮跳的專業名稱叫作「眼輪匝肌纖維顫動」，指的是局部眼皮肌肉不由自主、快速、輕微且反覆的抽動，通常只出現在單眼。他說，多數人的眼皮跳動在幾天內就會消失，有時可能拖到數週，但通常仍屬良性，不會造成後續影響。常見誘因包括生活壓力過大、攝取過多咖啡因、疲倦沒休息好等等，因此若民眾覺得影響生活，不妨先從調整作息、減少刺激性飲食做起。





王孟祺建議可以靠補充維生素B群來減輕眼皮跳動的症狀。（圖／翻攝自王孟祺臉書）





不過，他也提到另一個情況，需要格外注意，就是一旦眼皮抽動持續好幾個月，或跳動的範圍從眼皮延伸到臉部其他肌肉，就可能意味著神經系統出現異常，包括腦幹腫瘤、多發性硬化症等嚴重疾病。至於如何緩解不舒服的眼皮跳？雖然目前沒有專門治療的藥物，但醫師建議可補充維生素B群，一天三次，有助於肌肉穩定，也能適度減輕症狀。此外，保持心情放鬆、減少壓力、避免咖啡因與刺激性飲食，都能讓眼皮更快「冷靜」。





原文出處：眼皮突然狂跳是好兆頭還是大禍臨頭？醫揭真相：2種情況恐是腦幹腫瘤

