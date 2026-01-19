眼皮狂跳10年！婦「眼瞼痙攣」過馬路險遭車撞

一名68歲婦人近10年來眼皮不自主劇烈跳動，經常無法自行張開眼睛，多次在外出途中眼睛突然痙攣緊閉，汽車擦身而過險象環生，經手術治療後終於恢復正常。

眼瞼痙攣導致眼睛睜不開（左），經手術精準切除部分異常眼輪匝肌，恢復兩眼正常張閉功能（右）。 （圖／澄清醫院）

澄清醫院中港院區整形外科醫師呂明川表示，該婦人罹患較罕見的重度眼瞼痙攣，因眼輪匝肌異常放電導致眼皮頻繁眨眼，有時會眨到「忘」了張開。這位婦人視力正常，曾求醫點眼藥水甚至施打肉毒桿菌，但仍無法徹底改善。嚴重時甚至無法自行張開眼睛，有時必需「手動」提拉眼皮才能看見前方，對日常生活造成極大影響。

廣告 廣告

婦人曾多次在外出行走途中，眼睛突然痙攣緊閉，只能停在原地等待症狀緩解，感覺汽車已從眼前快速通過，讓她心生恐懼，也差點發生交通意外。

呂明川表示，眼瞼痙攣是一種神經控制異常所造成的疾病，主要因眼輪匝肌異常放電不自主收縮，導致頻繁眨眼，甚至出現「睜不開眼」的情形。這樣的患者常被誤以為只是眼皮跳或眼睛疲勞，若未妥善治療，不只是影響生活，更可能影響行走、騎車，增加跌倒或交通事故風險。

澄清醫院中港院區整形外科醫師呂明川。（圖／澄清醫院）

經與患者充分討論後，呂明川為她安排眼瞼痙攣手術治療，進行眼輪匝肌精準切除，由眼皮皺折處進去，把異常的眼輪匝肌部分切除，恢復眼輪匝肌正常放電。手術後，婦人眼睛張閉功能明顯改善，可自行正常睜眼、閉眼，不再突然失控，外出行走也恢復安全感。她開心表示，終於能安心出門，「生活真的方便很多。」

呂明川強調，眼瞼痙攣多好發於中老年族群，好發率僅十萬分之八，女多於男，會隨著年紀增大而惡化。初期症狀包括頻繁眨眼、畏光、眼睛乾澀或疲勞感，若症狀逐漸加重且感覺眼皮不受控，影響視線或生活安全，應及早就醫評估。呂明川醫師也提醒，眼睛無法自主控制並非小問題，及早診斷、適當治療，能改善生活品質，也能降低潛在危險。

延伸閱讀

藍白主張自提國防特別預算案 顧立雄冷回：沒必要

濱崎步憶在陸無觀眾仍開唱 曬畫面喊：生涯最棒演唱會

陸晶圓代工報價看漲！機構：先進製程產能缺口恐逾百萬片