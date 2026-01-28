眼皮跳不停竟險喪命！婦過馬路眼睛「突睜不開」，醫揭恐怖病因
「左眼跳財，右眼跳災」是許多人深信不疑的民俗說法，只要眼皮稍微跳動一下，大家第一反應往往是趕快查查運勢，看看是不是有好事或壞事要發生。然而，這種看似平常的小症狀，可能跟神經控制異常有關，嚴重恐「功能性失明」。眼皮失控張不開，過馬路差點出車禍
台中一名68歲的婦人，忍受眼皮不自主劇烈跳動長達近十年，眼皮跳到完全不受控，「好像不是自己的」，甚至好幾次在過馬路時眼睛突然緊閉張不開，只能原地等待症狀緩解，聽著車子呼嘯而過，險象環生。
起初她嘗試點眼藥水、甚至施打肉毒桿菌，但效果都不持久。嚴重時，她的眼皮會完全無法張開，必須用手把眼皮撐開才能看路。
澄清醫院中港院區整形外科醫師呂明川指出，這位婦人罹患的是較罕見的「重度眼瞼痙攣」。這是一種神經控制異常的疾病，主因是眼周的「眼輪匝肌」異常放電，導致眼皮不自主地頻繁眨眼，甚至眨到「忘記」張開。這種情況若未妥善治療，患者在行走或騎車時隨時可能因為「功能性失明」而發生意外。
經醫師評估後，婦人接受了手術治療，精準切除部分異常的眼輪匝肌，恢復正常放電。術後她的眼睛終於能聽話地正常睜眼、閉眼，外出行走也找回了安全感，讓她開心直呼：「生活真的方便很多！」
為什麼眼皮會跳不停？分辨「良性」與「病理性」
眼皮跳動（眼瞼抽搐）幾乎人人都經歷過，但如何判斷何時該看醫生？
短暫性眼皮跳
通常持續幾秒到幾天，多半與生活型態有關。常見原因包括：
壓力與焦慮：精神緊繃讓神經系統過度敏感。
疲勞與睡眠不足：熬夜追劇、睡眠品質差。
用眼過度：長時間盯著電腦或手機螢幕。
刺激性飲食：攝取過多咖啡因或酒精。
眼睛乾澀：過度乾澀引發眼瞼不適。
長期或病理性眼皮跳
如果眼皮跳動超過兩週，且伴隨以下症狀，就可能是「眼瞼痙攣」或其他疾病的警訊：
頻繁眨眼：次數越來越多，甚至每分鐘超過20次。
畏光與乾澀：對光線敏感，眼睛持續不適。
眼瞼緊閉：無法自主睜眼，導致視線短暫模糊或功能性視覺障礙，視線被遮蔽。
長期眼皮跳的可能元凶
除了眼瞼痙攣，長期眼皮跳還可能與以下健康問題有關：
營養失衡：缺乏鈣、鎂等礦物質，容易引發肌肉抽搐。
眼部疾病：結膜炎、角膜炎或屈光不正引起的反射性抽動。
神經系統問題：極少數情況下可能與腦部病變、中風後遺症或顏面神經麻痺有關。
影響正常生活別拖，及早治療不惡化
目前治療方式分保守與手術兩大類。保守治療以肉毒桿菌注射最常見，可阻斷神經傳導讓肌肉放鬆，見效快但僅維持約3～4個月，需定期施打；也可搭配口服肌肉鬆弛劑或鎮定劑，但可能嗜睡。若症狀嚴重、藥物效果不佳，可考慮微創手術，從根本改善異常放電問題。
呂明川醫師提醒，眼瞼痙攣好發於中老年族群且女性多於男性，雖然發生率不高約僅十萬分之八，但隨著年紀增長症狀會惡化。若眼皮跳動已經影響到日常生活，或者伴隨著眼睛睜不開的情況，請盡快尋求醫師診斷治療、改善生活品質。
