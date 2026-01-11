眼皮長淡黃斑塊當心！醫示警：恐是心肌梗塞前兆
振興醫院心臟血管內科主治醫師黃建龍指出，臨床常見民眾因眼皮出現淡黃色斑塊而求助皮膚科或醫美診所，卻忽略這可能是心血管疾病的重要警訊。這種被稱為「黃色瘤」的症狀，實際上反映出體內脂質代謝異常，若未妥善控制血脂，恐引發心肌梗塞、腦中風等致命危機。
振興醫院透過臉書粉專發文示警，黃色瘤通常呈現柔軟、微凸的黃色斑塊，可能出現在單側或雙側眼皮。這是因為血液中的低密度脂蛋白膽固醇過高，滲透至皮膚真皮層形成脂肪堆積所致。醫師強調，若僅透過二氧化碳雷射或手術切除而不調整血脂，復發率極高，就像牆壁漏水導致油漆剝落，不修好水管只重新粉刷，問題很快會再次出現。
黃建龍說明，黃色瘤本身屬於良性，不會直接對身體造成傷害，但這代表膽固醇過高的狀況。膽固醇會造成血管內斑塊形成、阻塞血管，若斑塊破裂，在心臟會導致心肌梗塞，在腦部則會產生腦中風。他指出，黃色瘤在眼皮上會明顯呈現黃色，與一般膚色的小肉芽在外觀上有明顯差異。
黃色瘤的成因和遺傳有關，黃建龍表示，並非每個膽固醇高的人都會出現黃色瘤，但如果有發生，就應該去了解自身血脂狀況。振興醫院提醒民眾應「先內科檢查，後醫美修飾」，針對出現黃色瘤的患者，專業治療流程首要步驟是進行全套心血管檢查，包含總膽固醇、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白、血糖、血壓，並評估動脈硬化風險。
核心治療方面，需透過醫師評估服用降血脂藥物，並配合飲食控管，減少飽和脂肪攝取、增加膳食纖維。待血脂數值穩定後，再諮詢皮膚科或醫美醫師進行局部處理，才能達到最佳且長久的美容效果。振興醫院呼籲，切莫因小失大，將身體的健康警訊僅當作美容問題處理，真正的面相是藏在血管裡的健康狀態，及早檢測才能從源頭預防冠心病與心肌梗塞。
延伸閱讀
網購包材怎麼丟？ 包裝用保麗龍可回收 亂丟最高罰6千
職撞/「港都魔獸」吳坤霖砸1200萬當老闆 全勝挺進8強戰
解放軍渤海軍演長達20天！陸軍事專家：就是給日本看的
其他人也在看
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
30歲OL不運動「早餐菜單換這4樣」3個月瘦5kg！醫師也驚訝：脂肪肝消失了
在台灣，脂肪肝相當常見，平均每10人就有3人有相關問題。肝膽腸胃科醫師錢政弘分享一名30多歲上班族女性的案例，對方原本有輕度脂肪肝，在完全沒有增加運動量的情況下，僅透過調整早餐內容，3個月後回診照超音波，脂肪肝竟已消失，體重也從76公斤降到71公斤。姊妹淘 ・ 23 小時前 ・ 4
不是流感！中國「鼻病毒」大爆發 醫師警告：「沒特效藥」觸摸門把恐中招
[Newtalk新聞] 近期中國出現大量鼻塞、流鼻涕等感冒症狀的民眾，經檢查發現元凶並非流感，而是正處於流行高峰的「鼻病毒」。中國疾管中心警告，該病毒極為狡猾，不僅透過飛沫傳染，更能在門把、餐具上存活數小時。雖然多數症狀輕微且可自癒，但目前尚無特效藥與疫苗，民眾務必提高警覺。 根據陸媒《央視》報導，中國疾管中心觀測到門診中鼻病毒的檢測陽性率正持續走高，在南方部分省份，其盛行程度甚至超越了呼吸道合胞病毒，僅次於流感，成為近期導致呼吸道疾病的主因。這種極小的單股RNA病毒，是引發一般感冒的頭號推手。 北京大學人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫師公丕花分析，鼻病毒與流感最大的不同在於，其主要表現為流清鼻涕、打噴嚏與鼻塞，全身性的嚴重症狀較少見。多數健康的人在感染後約7到10天就能自行康復，不像流感常伴隨高燒、劇烈頭痛或全身無力等現象。 然而，這類病毒的生存能力不容小覷。除了空氣飛沫擴散，鼻病毒在室溫環境下可維持活性達數小時，舉凡玩具、毛巾、餐具甚至門把都可能成為傳播的中轉站。民眾若手部觸摸到遭污染的物品，再不自覺揉眼睛或摸口鼻，便會輕易染病。由於目前缺乏針對性的特效藥與疫苗，防疫只能依靠勤洗新頭殼 ・ 1 天前 ・ 27
心血管殺手潛伏你餐桌！每天都在吃！3種食物讓你高血脂不自知
談到降低膽固醇，第一個直覺往往是「少吃油」，但柏宏聯合診所院長鄭語皓醫師提醒，真正讓膽固醇升高、甚至導致三酸甘油酯過高的，其實是許多看似無害、甚至被認為健康的日常食物。其中最讓人意外的，竟然是水果和酒健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
早餐「喝這杯」恐腐蝕大腸！醫示警：罹癌率高一倍
部分民眾選擇不吃早餐，僅喝一杯滿是熱量的咖啡，或高糖能量果昔。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，早上的這杯「高糖飲料」其甜味劑、高果糖等成分會在空腹時刺激腸胃「可能正在慢慢腐蝕大腸」，研究顯示每日飲用含糖飲品超過10年者，大腸癌發生率可高出近一倍；待大腸癌前兆出現時再改可能已來不及，他建議早上第一杯可及早換成水、無糖茶、黑咖啡。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
陳昭姿稱「子宮本就是工具」 婦產科名醫施景中駁斥：醫學院沒有老師這樣教
立法院9日排審《人工生殖法》修正草案期間，民眾黨立委陳昭姿發言指出，自己醫學院畢業，並稱「子宮本來就是工具」、「（子宮）除了孕育小孩，沒有其他功能」，相關言論引發爭議。對此，台大婦產科名醫施景中發文反駁，直言「醫學院裡，不論婦產科或醫學倫理的老師都不會這樣教學生」。太報 ・ 19 小時前 ・ 11
卡到陰？台中女童看黑字變綠字、白牆冒彩光「頭暈半年」 醫揪罕病作祟
一名9歲女童近半年來在上課時出現異常視覺狀況，原本黑色的文字會突然變成綠色，看著白色地板或牆面時，眼前竟浮現如同熱像儀般的彩色殘影。這些畫面一開始僅維持數秒，後來延長至數分鐘，甚至伴隨頭暈不適，影響上課專注力與學習狀況。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
罹糖尿病+腎臟病 她什麼都不敢吃「餓掉5公斤」！醫一招救回
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 60歲的黃女士，十年前被診斷出糖尿病後，便努力控制飲食、減少甜食，希望維持血糖穩定，但近期追蹤卻發現腎功能指數下降，十分擔心會走向洗腎，上網搜尋飲食資訊後，看到「低蛋白、低鉀、低磷」等原則，越看越焦慮，許多食物不敢吃，卻又不知道可以吃什麼，擔心得睡不著，短短幾個月體重減少五公斤，直到醫師建議採用「211 TOP餐盤」...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
嘉榮泌尿科提醒男性留意攝護腺肥大警訊 別等尿不出來就麻煩了
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】67歲的林先生，半年來頻繁夜尿4、5次是常事，白天也常覺得尿不乾淨，也不以為意，台灣好報 ・ 1 天前 ・ 1
美國飲食指南推「多吃紅肉、全脂乳」顛覆認知！台灣版本Q2將重新調整
美國川普政府近日公布最新飲食指南，顛覆過往建議，提倡多攝取肉類、乳製品、健康脂肪、蔬菜、水果，並將全穀類置於飲食底層，亦避免加工食品的攝取。衛福部長石崇良今（9）日透露，國內「每日飲食指南」今年也將更新，發布時間將延至第二季，以納入最新國際研究成果，將與國內專家討論。太報 ・ 1 天前 ・ 10
黃國昌打瘦瘦針暴瘦17公斤？自曝6塊肌瘦瘦針打不出來，醫揭不靠針也能瘦關鍵
民眾黨主席黃國昌在2025年最後一天，於臉書曬出健身有成的上半身對照圖，精實的6塊肌與線條引發網友熱議，甚至遭質疑是否施打藥物。對此黃國昌的柔術教練團成員發文駁斥，公開訓練過程的艱辛，強調這是高強度訓健康2.0 ・ 1 天前 ・ 5
謝金燕又曬腹肌照！「自律女神」親揭51年來從沒胖過的瘦身鐵律：睡前3小時不進食、每餐只吃七分飽
她先點出很多人會忽略的第一件事：提高代謝比少吃更重要。她直言，市面上不少所謂的減肥方法，一開始只是排水，後面一定回彈，真正能讓體重穩定的前提，是把身體代謝顧好，其他努力才會有效。在作息上，她非常嚴格。每天固定時間睡覺，不熬夜，因為熬夜會直接破壞代謝；睡前3...styletc ・ 1 小時前 ・ 發表留言
雙高工程師「拒吃西藥」信自然療法 腎功能暴跌剩8
腎臟科醫師林軒任近期在臉書粉專分享一起令人遺憾的案例，一名工程師因擔心西藥傷害腎臟而拒絕治療，轉而投入國外自然療法社團的懷抱，沒想到5年後腎絲球過濾率從原本的40暴跌至僅剩8。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1
冷氣團來急診連三天爆就醫潮！ 集中「三類病人」人數攀升
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 天氣轉冷，彰基醫學中心急診主任邱俊杰今（9）日指出，急診病患量明顯增加，光是1月6日至8日，急診病患人數就在多個方面呈現上升趨勢，以高血壓族群及其併發症患者為最主要的族群，以及因高血壓疾病所引發的併發症，例如頭暈、心血管疾病和中風等，另外消化道出血患者，亦有明顯的增加。 邱俊杰強調，民眾在天冷時，特別應注意以下健康控...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
早餐吃水果、咖啡錯了？專家推「1飲品」飽到下午：還能穩血糖
上班族工作忙碌，早餐時常簡單解決，尤其喜歡喝黑咖啡或是水果。不過振興醫院提醒，這個看似俐落的早餐，可能會讓人更快感到飢餓，進而引發「報復性進食」，陷入醣暈與精神不濟的惡性循環。三立新聞網 setn.com ・ 27 分鐘前 ・ 發表留言
私密處反覆感染 醫內診驚見分泌物「黃綠冒泡全是活蟲」
（健康中心／綜合報導）婦產科門診常見女性因私密處搔癢或分泌物異常求診，許多人礙於隱私與羞怯，常選擇自行購買成藥 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1
天冷鬧「胃病」比夏天多4倍 醫曝四大原因你中了嗎？
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 冬天比較容易鬧「胃病」嗎？答案是肯定的。基隆長庚醫院健康檢查中心主任錢政弘強調，大約在40年前就有歐洲醫學論文指出消化性潰瘍特別容易發生在冬天，而夏天最少發生，相差最多可到4倍。背後原因，除了天冷引發的生理反應，還包括抽煙、喝酒和重口味飲食增加，提醒民眾留意。 韓國2021年也發表大規模回溯分析報告，研究針對2012...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
原本連膝蓋都碰不到！74歲阿嬤「靠這招」變靈活 還考上瑜伽證照
「不老瑜伽阿嬤」陳冬蓮已經74歲，她過去曾被過敏困擾，身體僵硬到雙手碰不到膝蓋，但自從接觸椅子瑜伽後，不但擺脫過敏，連身體柔軟度也大幅提升，活力滿滿的她，甚至考取瑜伽證照，成為推動熟齡運動的一股力量。健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
寒流奪命？台中72小時23人OHCA 這些人最危險
強烈冷氣團來襲，台中市消防局近72小時內，全市出動救護車急病送醫有66人，其中竟有23人為非創傷性到院前無呼吸心跳（OHCA），衛生局提醒，氣溫驟降或長時間處於濕冷環境，容易造成血管收縮、血壓上升，提高發生急性心肌梗塞與腦中風風險。隨著寒流來襲、日夜溫差擴大，衛生局局長曾梓展表示，溫差變化是心血管疾自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
「子宮本來就是工具」陳昭姿驚人發言惹議！台大名醫施景中：沒老師會這樣教
[Newtalk新聞] 1月9日立法院審查人工生殖法修正草案時，民眾黨籍立委陳昭姿語出驚人表示「子宮本來就是工具」，引起網路社群強烈反彈。台大醫院婦產科權威醫師施景中隨即公開指責，強調無論是婦科專業還是醫學倫理課程，學校教育絕不可能傳達這類錯誤觀念。 針對陳昭姿宣稱子宮除了生孩子外毫務用處的說法，施景中舉出多項高品質臨床研究予以反駁。他分析指出，即便手術中保留了卵巢，一旦切除子宮，人體罹患高血脂等代謝異常或心臟血管病變的機率都會大幅提高，絕非對方口中的單一用途器官。 為了讓民眾理解器官價值，施景中援引過去被視為無用的「盲腸」作為對照。他說明，現代醫學早已證實盲腸具備調節免疫的能力，更是腹瀉發生時，體內益生菌用來暫避的關鍵空間，以此類推子宮絕非單純的工具。 施景中進一步分析，目前醫學界對子宮內的微環境調控仍有許多未解之謎，這種複雜的功能性不容忽視。他強調，子宮並非沒有其他價值，但也呼籲民眾若因疾病確實需要動刀切除，仍應聽從專業醫療建議。 網友在討論區紛紛留言批評陳昭姿的工具說，直指這類言論彷彿將活生生的女性當成生產機具，與人口販運或器官買賣的思維無異。不少人感嘆身體機能都有其存在價值，不新頭殼 ・ 19 小時前 ・ 1