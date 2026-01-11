眼皮長淡黃斑塊當心！醫示警：恐是心肌梗塞前兆

振興醫院心臟血管內科主治醫師黃建龍指出，臨床常見民眾因眼皮出現淡黃色斑塊而求助皮膚科或醫美診所，卻忽略這可能是心血管疾病的重要警訊。這種被稱為「黃色瘤」的症狀，實際上反映出體內脂質代謝異常，若未妥善控制血脂，恐引發心肌梗塞、腦中風等致命危機。

民眾常因眼皮出現淡黃色斑塊而求助皮膚科或醫美診所，卻忽略這可能是心血管疾病的重要警訊。 （示意圖／Pixabay）

振興醫院透過臉書粉專發文示警，黃色瘤通常呈現柔軟、微凸的黃色斑塊，可能出現在單側或雙側眼皮。這是因為血液中的低密度脂蛋白膽固醇過高，滲透至皮膚真皮層形成脂肪堆積所致。醫師強調，若僅透過二氧化碳雷射或手術切除而不調整血脂，復發率極高，就像牆壁漏水導致油漆剝落，不修好水管只重新粉刷，問題很快會再次出現。

黃建龍說明，黃色瘤本身屬於良性，不會直接對身體造成傷害，但這代表膽固醇過高的狀況。膽固醇會造成血管內斑塊形成、阻塞血管，若斑塊破裂，在心臟會導致心肌梗塞，在腦部則會產生腦中風。他指出，黃色瘤在眼皮上會明顯呈現黃色，與一般膚色的小肉芽在外觀上有明顯差異。

黃色瘤是因為血液中的低密度脂蛋白膽固醇過高，滲透至皮膚真皮層形成脂肪堆積所致。(圖/振興醫院臉書)

黃色瘤的成因和遺傳有關，黃建龍表示，並非每個膽固醇高的人都會出現黃色瘤，但如果有發生，就應該去了解自身血脂狀況。振興醫院提醒民眾應「先內科檢查，後醫美修飾」，針對出現黃色瘤的患者，專業治療流程首要步驟是進行全套心血管檢查，包含總膽固醇、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白、血糖、血壓，並評估動脈硬化風險。

核心治療方面，需透過醫師評估服用降血脂藥物，並配合飲食控管，減少飽和脂肪攝取、增加膳食纖維。待血脂數值穩定後，再諮詢皮膚科或醫美醫師進行局部處理，才能達到最佳且長久的美容效果。振興醫院呼籲，切莫因小失大，將身體的健康警訊僅當作美容問題處理，真正的面相是藏在血管裡的健康狀態，及早檢測才能從源頭預防冠心病與心肌梗塞。

