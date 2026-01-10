眼皮長黃色瘤別只靠醫美 醫師提醒恐是心血管警訊

（中央社記者沈佩瑤台北10日電）眼皮上發現影響美觀的「黃色瘤」，不少人是找醫美，但這其實是身體脂質代謝異常的「求救訊號」，若沒有從控制血脂根本做起，最嚴重恐引發心肌梗塞、腦中風等致命危機。

每年農曆過年前是民眾「進廠修修臉」高峰期，在追求完美外貌同時，振興醫院近日在臉書（Facebook）提醒，眼皮上的「黃色瘤」（Xanthelasma）看似影響美觀，但別只靠醫美，恐是心肌梗塞前兆。

振興醫院心臟血管內科主治醫師黃建龍今天告訴媒體，臨床確實常見有民眾發生黃色瘤，就先去看皮膚科或者醫美，再轉介來心臟科的情況。

廣告 廣告

儘管黃色瘤本身屬於良性，不會對身體有害，黃建龍表示，這代表膽固醇過高，會造成血管內斑塊形成、阻塞血管，如果斑塊破掉，在心臟會是心肌梗塞，如果在腦部就會產生腦中風。

黃建龍解釋，黃色瘤在眼皮上會很明顯呈現黃色，一般眼皮長的小肉芽則是膚色，兩者在外觀上有差異；黃色瘤的成因和遺傳有關，並非每個膽固醇高的人都會出現，如果有發生，就應該去了解自身血脂狀況。

黃建龍形容，黃色瘤就像是牆壁漏水導致油漆剝落，如果不修好水管，只重新粉刷，問題很快會再次出現，因此，若僅透過二氧化碳雷射或手術切除，而不調整血脂，復發率極高。

「真正的面相，是藏在血管裡的健康狀態。」 振興醫院呼籲，切莫因小失大，將身體的健康警訊僅當作美容問題處理。及早檢測，才能從源頭預防冠心病與心肌梗塞。（編輯：李亨山）1150110