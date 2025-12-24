眼皮鬆弛影響視線 不是老人的專利

台中一位73歲的王女士，退休後當志工，生活忙碌充實，兩年前開始，感覺眼皮越來越沉重，以為是辦活動太疲累，後來發現，是眼皮老化鬆弛，甚至蓋住三分之二的瞳孔，影響視力，後來到台中慈濟醫院求診，經由眼科手術，解決視力困擾。

年紀增長，皮膚狀態跟著改變。

民眾 唐莊麗卿：「 鬆弛看得到 這裡比較軟，眼睫毛有時候會掉下來。」

民眾 李崑泉：「 那老的時候，當然眼睛都會下垂，年輕的時候就不會啊。」

眼皮鬆弛是歲月留下的痕跡，73歲的王女士是志工，生活很充實，兩年半前開始，晚上整理活動資料，總感覺眼皮沉重，甚至影響視力。

廣告 廣告

患者 王女士：「醫師有說 因為已經會把瞳孔蓋了2，3，所以她說 妳其實可以考慮開刀。」

眼皮鬆到遮住部分瞳孔，符合健保規定，王女士接受手術治療。

台中慈院眼科醫師 梁巧盈：「先去除多餘的皮膚跟皮下脂肪，有一些長者 事實上他連提眼瞼肌， 負責抬眼皮的肌肉也鬆弛無力，那我們還要加強這條肌肉。」

「眼皮鬆弛」是指眼皮內部組織老化，失去彈性， 「眼瞼下垂」，則是提眼瞼肌明顯無力，無法將眼瞼往上拉，造成單眼或?眼眼皮下垂，不論是哪一種，可能都會影響視力眼皮鬆弛，不是只發生在長輩身上，少數年輕族群，也要留意。

台中慈院眼科醫師 梁巧盈：「比方說過度地疲勞 熬夜，長時間戴隱形眼鏡去拉扯眼皮，就有可能引起提眼瞼肌的無力，或者說長期的過敏 揉眼睛，也會讓皮膚提早鬆弛下垂。」

不管是長者還是年輕人，如果眼皮鬆弛到會影響視線，都要趕緊找醫師。

更多 大愛新聞 報導：

夏病冬治三九貼 調理體質改善過敏

東大阪"御笑神事" 祈福同時傳播善意

