眼皮一直跳？醫揭真相：95%其實是「這原因」 但這幾種真的很危險

大部分的人都有眼皮跳的經驗，眼皮跳通常會讓人想到「左眼跳財，右眼跳災」，其實，眼皮跳並不與運勢有關，更多是因為壓力大、眼睛疲勞、睡眠不足等。以下整理眼皮跳的相關問題，包括為什麼會眼皮跳？是中風前兆嗎？是顏面神經失調嗎？並整理眼皮跳的舒緩方法。



為什麼會眼皮跳？ 多重因素引起且95%以上都是良性



眼皮跳是一種重複、非自主性的眼瞼肌肉抽搐，眼皮跳的學名為「眼瞼痙攣」（blepharospasm），輕微的非自主性痙攣稱為「肌肉顫搐」。眼皮跳常發生在上眼瞼，感覺如輕輕拉扯住眼瞼，通常每次持續幾秒至幾分鐘。

眼皮跳就拿迷信嚇自己？單純只是眼皮跳動的話，95%以上都是良性的，眼皮跳動可能是由多種因素引起，包括熬夜過勞、壓力過大都有可能會導致眼皮跳。台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒於臉書粉絲頁分享眼皮跳的原因：



▸睡眠不足。

▸個人壓力太大、心情緊張。

▸經常使用手機／電腦，引致眼睛過勞、用眼過度。



眼皮跳不一定是中風或顏面神經失調 須留意其他症狀



眼皮跳不一定是中風前兆。眼皮跳動的原因非常多，通常跟中風沒有太多關聯，如果出現手腳無力、眼前一片空白等症狀，才有可能是中風。要注意的是，眼皮跳通常過幾天就會好了，但是如果一直都沒有好，小心很有可能是某些潛在疾病的前兆，最好前往醫院做檢查。

眼皮跳不一定是顏面神經失調。顏面神經失調是一種急性神經發炎，常見症狀包括半邊臉部肌肉不受控制、眼睛閉不緊、嘴角歪向一邊等。然而，顏面神經失調在傳導途徑上的任何部位受到刺激，都能導致眼皮跳動，根據刺激的部位不同，眼皮跳的部位、範圍及程度也有所不同。若眼皮亂跳的症狀沒有持續，也沒有嘴角下垂、肌肉無力等狀況，基本上都是良性問題。



眼皮跳是每個人常有的經驗 特定好發族群需提高警覺



眼皮跳是每個人常有的經驗，正常情況下，多半跳一陣子就會自動停止了。不過，有時候眼皮跳也可以反映身體的健康警訊。以下整理眼皮跳動的好發族群，若有相關症狀最好盡速就醫。



▸眼睛疾病患者：眼睛有近視、遠視或散光等屈光不正問題，以及睫毛倒插、結膜炎、角膜炎等，都可能導致眼皮跳動。

▸顏面神經麻痺患者：患者在發病前，除了常有類似感冒的症狀，也常合併眼皮異常感，如眼皮跳或眼睛無法正常閉合，通常伴隨嘴歪臉斜的症狀。

▸腦腫瘤患者：約有1%的病態性的眼皮跳是出於腦腫瘤、蜘蛛網膜沾黏等原因。



疲勞引起眼皮跳 靠放鬆休息、飲食調整和眼部按摩舒緩



眼皮跳動的原因有很多，若是因疲勞而造成的眼皮跳，可以從生活作息跟飲食方面來著手改善。下面整理常見的改善方法，包括放鬆休息、均衡飲食以及眼部按摩。



1.放鬆休息：讓身心放鬆是重要關鍵，可以嘗試聽音樂、散步、睡覺等方法，只要減輕壓力避免用眼過度，就可以改善眼皮跳動的問題。

2.均衡飲食：均衡飲食可以守護眼睛，建議多吃蔬果和深海魚類，例如鯖魚、鮪魚、鮭魚等，不僅能提升抗氧化力，還能攝取到豐富的維生素B群和鎂離子，有助於穩定神經。

3.眼部按摩：眼部按摩可以舒緩雙眼疲勞，可增加血液循環，改善眼皮跳的狀況。



▸推：把眉毛往上推，反覆10次，整條眉毛都要推到。

▸拉：嘴角、眼角往下拉，反覆10次，舒展眼輪匝肌和口輪匝肌。

▸轉：眼輪由內而外、嘴巴由中間向兩側，轉圈按摩，同樣能舒展眼輪匝肌和口輪匝肌。

▸斜：眼角、鼻翼、嘴角、下巴往斜上方拉。按摩嘴角時，延伸到顳顎關節，可舒緩時常緊繃的顳顎肌肉；按摩下巴時，可延伸至耳朵後方。



單純眼皮跳通常幾天就會好 觀察5症狀判斷是否應就醫



單純的眼皮跳過幾天就會好，若伴隨其他症狀建議就醫診斷。歸納以下併發症狀，若發現眼皮跳已經持續數天都未好轉，建議仔細觀察是否有以下5狀況並就醫評估：



▸眼睛發紅、腫脹。

▸上眼瞼下垂，或是複視。

▸每次眼瞼跳動時，眼瞼完全閉合。

▸眼皮跳持續時間過長。

▸跳動影響臉部的其他部位。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康、圖片來源：motionelements）

