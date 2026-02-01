眼皮一直跳？醫揭真相：95%其實是「這原因」 但這幾種真的很危險
大部分的人都有眼皮跳的經驗，眼皮跳通常會讓人想到「左眼跳財，右眼跳災」，其實，眼皮跳並不與運勢有關，更多是因為壓力大、眼睛疲勞、睡眠不足等。以下整理眼皮跳的相關問題，包括為什麼會眼皮跳？是中風前兆嗎？是顏面神經失調嗎？並整理眼皮跳的舒緩方法。
為什麼會眼皮跳？ 多重因素引起且95%以上都是良性
眼皮跳是一種重複、非自主性的眼瞼肌肉抽搐，眼皮跳的學名為「眼瞼痙攣」（blepharospasm），輕微的非自主性痙攣稱為「肌肉顫搐」。眼皮跳常發生在上眼瞼，感覺如輕輕拉扯住眼瞼，通常每次持續幾秒至幾分鐘。
眼皮跳就拿迷信嚇自己？單純只是眼皮跳動的話，95%以上都是良性的，眼皮跳動可能是由多種因素引起，包括熬夜過勞、壓力過大都有可能會導致眼皮跳。台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒於臉書粉絲頁分享眼皮跳的原因：
▸睡眠不足。
▸個人壓力太大、心情緊張。
▸經常使用手機／電腦，引致眼睛過勞、用眼過度。
眼皮跳不一定是中風或顏面神經失調 須留意其他症狀
眼皮跳不一定是中風前兆。眼皮跳動的原因非常多，通常跟中風沒有太多關聯，如果出現手腳無力、眼前一片空白等症狀，才有可能是中風。要注意的是，眼皮跳通常過幾天就會好了，但是如果一直都沒有好，小心很有可能是某些潛在疾病的前兆，最好前往醫院做檢查。
眼皮跳不一定是顏面神經失調。顏面神經失調是一種急性神經發炎，常見症狀包括半邊臉部肌肉不受控制、眼睛閉不緊、嘴角歪向一邊等。然而，顏面神經失調在傳導途徑上的任何部位受到刺激，都能導致眼皮跳動，根據刺激的部位不同，眼皮跳的部位、範圍及程度也有所不同。若眼皮亂跳的症狀沒有持續，也沒有嘴角下垂、肌肉無力等狀況，基本上都是良性問題。
眼皮跳是每個人常有的經驗 特定好發族群需提高警覺
眼皮跳是每個人常有的經驗，正常情況下，多半跳一陣子就會自動停止了。不過，有時候眼皮跳也可以反映身體的健康警訊。以下整理眼皮跳動的好發族群，若有相關症狀最好盡速就醫。
▸眼睛疾病患者：眼睛有近視、遠視或散光等屈光不正問題，以及睫毛倒插、結膜炎、角膜炎等，都可能導致眼皮跳動。
▸顏面神經麻痺患者：患者在發病前，除了常有類似感冒的症狀，也常合併眼皮異常感，如眼皮跳或眼睛無法正常閉合，通常伴隨嘴歪臉斜的症狀。
▸腦腫瘤患者：約有1%的病態性的眼皮跳是出於腦腫瘤、蜘蛛網膜沾黏等原因。
疲勞引起眼皮跳 靠放鬆休息、飲食調整和眼部按摩舒緩
眼皮跳動的原因有很多，若是因疲勞而造成的眼皮跳，可以從生活作息跟飲食方面來著手改善。下面整理常見的改善方法，包括放鬆休息、均衡飲食以及眼部按摩。
1.放鬆休息：讓身心放鬆是重要關鍵，可以嘗試聽音樂、散步、睡覺等方法，只要減輕壓力避免用眼過度，就可以改善眼皮跳動的問題。
2.均衡飲食：均衡飲食可以守護眼睛，建議多吃蔬果和深海魚類，例如鯖魚、鮪魚、鮭魚等，不僅能提升抗氧化力，還能攝取到豐富的維生素B群和鎂離子，有助於穩定神經。
3.眼部按摩：眼部按摩可以舒緩雙眼疲勞，可增加血液循環，改善眼皮跳的狀況。
▸推：把眉毛往上推，反覆10次，整條眉毛都要推到。
▸拉：嘴角、眼角往下拉，反覆10次，舒展眼輪匝肌和口輪匝肌。
▸轉：眼輪由內而外、嘴巴由中間向兩側，轉圈按摩，同樣能舒展眼輪匝肌和口輪匝肌。
▸斜：眼角、鼻翼、嘴角、下巴往斜上方拉。按摩嘴角時，延伸到顳顎關節，可舒緩時常緊繃的顳顎肌肉；按摩下巴時，可延伸至耳朵後方。
單純眼皮跳通常幾天就會好 觀察5症狀判斷是否應就醫
單純的眼皮跳過幾天就會好，若伴隨其他症狀建議就醫診斷。歸納以下併發症狀，若發現眼皮跳已經持續數天都未好轉，建議仔細觀察是否有以下5狀況並就醫評估：
▸眼睛發紅、腫脹。
▸上眼瞼下垂，或是複視。
▸每次眼瞼跳動時，眼瞼完全閉合。
▸眼皮跳持續時間過長。
▸跳動影響臉部的其他部位。
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康、圖片來源：motionelements）
延伸閱讀：
·眼皮浮腫恐是身體「1功能」出問題！醫揪3大警訊 斜視、凸眼自己小心了
·眼皮冒黃色斑塊恐是膽固醇太高！ 醫揪「3大幫兇」：吃太多澱粉也中
其他人也在看
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 48則留言
小鐘驚爆「生死一瞬間」！搏命通告「椅墊下放電擊棒」痛飆髒話
中天綜合台《綜藝OK啦》3日晚間10點播出「老藝人集體憶當年，道德老命放一邊為搏收視無極限」主題，小鐘透露沒有動保法前，很常會跟動物一起錄影：「被狗咬、跟鱷魚接吻、把頭放在鱷魚嘴巴裡，什麼都有，以前如果有社群軟體的話，每個製作人都會被炎上到死。」其中讓他印象最深刻的就是跟狗比賽搶雞腿：「製作單位說『放心，狼狗有主人拉著』，但真的很可怕，那隻狗就在旁邊盯著，口水一直流，我沒有任何防護，因為他們要拍到快咬到你的畫面。」中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 19 小時前 ・ 25則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 30則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 40則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 20 小時前 ・ 25則留言
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 52則留言
NBA／173公分河村勇輝跳贏球！本季首秀拿6分助公牛滅熱火
身高173公分的日本後衛河村勇輝，本季轉戰公牛隊，今天終於迎接新賽季的第一場比賽，他上場11分鐘攻下6分、2助攻、3籃板、2抄截，第四節更在奮力爭球下獲得跳球機會，且還跳贏身高超過20公分的熱火...聯合新聞網（運動） ・ 2 小時前 ・ 1則留言
女星車禍毀容急動手術！臉蛋「驚人變化史」曝光 判若兩人網全看傻
中國女星金晨去年3月肇事逃逸，讓助理背鍋頂罪，惡劣行徑引發熱議。對此，金晨聲稱，事發當下她臉部受傷嚴重，第一時間緊急前往醫院接受手術治療，並公開當天臉部流血的照片作為佐證。隨著事件延燒，有網友翻出金晨不同時期的照片對比，認為她近年臉部狀態與過往略有差異，推測是否與當時車禍及後續治療有關。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 9則留言
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 53則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 16則留言
不是蔡英文、陳水扁！他分析賴清德「最在意這大咖」 曝綠營2028未爆彈
年底九合一大選在即，民進黨內部卻是大小風波不斷，除了前總統陳水扁頻頻針對時事表態之外，前總統蔡英文更是被點名「回鍋政壇」，掀起各界對於總統賴清德「不適任」的質疑；前立委郭正亮指出，比起綠營的老將，賴清德更在意的是台北市長蔣萬安。郭正亮在《大新聞大爆卦》節目中指出，賴清德現在最在意的人不是蔡英文，而是蔣萬安，因為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳多次訪台，雙方卻......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 156則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
菠菜水煮「精華全流失」 專家曝2煮法：吸收率翻倍
冬季正值菠菜盛產期，營養師曾建銘表示，菠菜不只補鐵，更富含葉酸、葉黃素與鎂，有助造血、護眼與放鬆神經。曾建銘也提醒，料理時搭配油脂與維生素C，並掌握汆燙技巧，才能真正吃進菠菜的營養價值。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1則留言
台股封關抱股過年還是賣？ 專家建議「這樣做」
美股主要指數表現，道瓊指數下跌179.09點 ，收至48892.47點；納斯達克指數下跌223.305點，收在23461.816點；S&P 500指數下跌29.98點，收報6939.03點；費城半導體指數下跌321.917點，收至7998.473點；NYSE FANG＋指數下跌134.13點，收15335.49點。台股30日電子、金融和傳...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 2則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2則留言
在野解套400億黨產、救回中天？黃揚明曝真相「預言最終結局」：實在有夠悲哀
立法院在藍白挾人數之勢三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」、衛廣法「中天條款」等，掀起各界高度關注；有關民進黨立委指責藍白解套400億、讓中天得以回到52台的說法，資深媒體人黃揚明在揭露真相的同時坦言，行政院可能會以覆議、釋憲、不執行的方式反制。更多風傳媒新聞：賴清德恐遭這2人逼宮？黃暐瀚示警「最大危機」：像2018年蔡英文輸掉高雄黃......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 119則留言
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 36則留言
柯文哲為何對陳菊心有芥蒂？前幕僚揭從「這裡」開始 怨總統之路遭斷
即時中心／林韋慈報導監察院長兼國家人權委員會主委陳菊自2024年底因病住院請假至今，總統賴清德日前宣布准辭。對此，曾任陳菊幕僚的劉進興今（31）日發文表示，柯文哲對陳菊的怨恨，真正原因並非外界所傳的厭女情結，而是「心裡有鬼」，認為陳菊是他的剋星，甚至斷了自己前進總統府的路。民視 ・ 23 小時前 ・ 161則留言