眼盲不失志！ 視障按摩師跨界奪國際調香銀牌 得獎作品背後故事感人

石旆慈與視障父親石順炯感情佳，調香獲獎作品就是她對父親愛的記憶。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林視障女孩石旆慈，不因先天殘缺怨天尤人，樂於學習新事物，跟著視障父母一起從事按摩工作，除取得乙級技術士證照，斜槓學調香、芳療及咖啡，拿到國際芳療及咖啡師認證，更以名為香水作品「盼望回歸(Hopeful Return)」獲得國際美學調香大賞傳情獎(銀牌)，展現視障者的韌性且有自信走出屬於自己的路。

石旆慈32歲是先天無虹膜症，視力只能看到顏色、人影，國、高中就讀啟明學校學按摩，拿到丙級證照後假日在自家按摩店及綠色隧道等按摩小站打工，年紀雖輕按摩力道、經絡點都很到位，為提升專業度，她再接再厲取得乙級證照。

「雖然眼睛看不清楚，但我的生活不該只有按摩。」石旆慈笑著說，為突破自我，她參加台中的視障者咖啡師培訓班，學手沖、品香，每週六搭火車往返雲林與台中，半年後成功取得國際咖啡師證照，透過各國咖啡以嗅覺、味覺認識世界。

近年按摩業競爭激烈，且明眼人對按摩認真學習的態度，讓旆慈有危機意識，看到這幾年香療熱門，加上阿姨、國內首位視障調香師劉禎祥鼓勵，她又投入香氛領域，參加雲林縣府辦理的視障按摩品質提升課程與「青湘學院」開辦香療、調香課程，陸續學習多年，去年取得美國國家整體芳療協會NAHA芳香療法國際認證，今年5月更在國際美學調香大賞脫穎而出獲銀牌。

得獎的作品盼望回歸 (Hopeful Return)有股淡淡茶香，是她對父親及家的愛及味道。她說，小時候放學回家，眼睛不好的父親總會泡她最愛的綠茶，並笑著說「雖爸爸眼睛不好，但泡茶很拿手」，這句話深烙她心中，長大後有一次夜晚在日本羽田機場錯過班機孤單無助時，腦海浮現爸爸的綠茶，像在告訴她「我在等妳回來」。

視障按摩師吳旆慈，不因先天障礙怨天尤人，除了按摩技術獲肯定，也取得國際咖啡師、芳療認證。(記者黃淑莉攝)

石旆慈斜槓調香，今年獲得國際美學調香大賞傳情獎(銀牌)。(記者黃淑莉攝)

