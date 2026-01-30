眼盲心不盲勇者 啟發受刑人生命智慧

陳宥憲，原來擁有極具前景的體育生涯，大學期間卻因為一場車禍雙眼全盲，人生一度跌入谷底。但他沒有被黑暗吞噬，反而練就了心靈的眼，不但投入特殊體適能，成為盲棒教練，日前更走進花蓮監獄。用自己的生命故事，讓這群鐵窗內的受刑人深受啟發。

「哇 太棒了，可以找到自己的路真的很重要。」

真摯的眼神，認真聆聽。若不是拿著白手杖，很難在第一時間就發現到，他是一名視障者。慈濟志工 陳宥憲：「騎摩托車，就撞上小客車，一撞上去那霎那。」

車禍後失去視力，雙眼全盲，癱瘓六個月，陳宥憲如今重新找回對生命的熱情，這一天來到花蓮監獄分享，要用自己的故事，鼓舞更多人。慈濟志工 陳宥憲：「我最想看到的是，畫面是什麼，我想看到我自己。」

花蓮監獄受刑人 ：「我們本身眼不盲，但是我們連我們的臉都看不清楚，師兄 眼盲心不盲。」

花蓮監獄受刑人 ：「(我)未來一定要好好的努力勇敢站起來。」

花蓮監獄受刑人 ：「你今天的故事，讓我有點啟發，我有點想寫給媽媽(一封信)，感恩媽媽，雖然就是成長環境不好，可是聽了你的故事之後，我發現 至少我健健康康。」

慈濟志工 陳宥憲：「人生當中有可能不自覺，或是不小心走錯路，走錯路的時候 ，就不容易找到那道光，只要有人協助你，陪伴著你 支持著你，那那道光還是有可能再徘徊出來。」

「謝謝 平安。」

只要內心有光，就能照亮迷途知返的人。

