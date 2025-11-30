一眼看不完！400輛改裝車登場 車迷興奮賞經典車

台南舉行的美國賽車節活動，除了飄移競技外，現場還展示了四百輛的改裝車。（圖／東森新聞）





也是改裝車，但接著就是帥氣十足，四百台的改裝車一次亮相！台南舉行的美國賽車節活動，除了飄移競技外，現場還展示了四百輛的改裝車，除了有千萬超跑的改裝車外，日本的保時捷改裝大師中井啟也在現場展示改裝工藝，吸引了大批車迷圍觀。

美國賽車節改裝車展示，一眼望去四百台的改裝車好壯觀，真的讓車迷如獲至寶，不斷穿梭在每輛車子中，改裝車的車主有多瘋狂，像這二輛藍寶堅尼，車價已經達1488萬，車主還是再砸二三百萬改裝。

改裝車品牌方盧先生：「我們展出的主要是它的懸吊部分，因為這種超跑車子比較低，它可以升高去應付一些，地下室的路況。」

再來看到現場這輛輪胎外翻的改裝車，則是以負外傾角提升抓地力。車展工作人員博暐vs.記者：「這一台的改裝，改裝也花了一百多萬，（主要改什麼），主要就是吸壓避震，它底盤的很多套件都是可以改，都是可以調整的，所以可以折到這麼大。」

而這輛電影玩關頭裡，保羅沃克所開的同款車也是改裝車迷的最愛。

車展工作人員博暐：「因為它的引擎也是很經典的2JZ，因為它改裝幅度很大，很多的賽事甩尾，幾乎都是用它的引擎。」

而現場有相當多的車迷，特別來看日本來的保持捷改裝大師中井啟，他二天可以改好一輛保持捷，改裝價格二百萬起跳。

參觀車迷：「主要就是看所謂的匠人的技術這種，因為我們本身也是做車業的，所以會想要了解一下，日本人做事的方式。」

不過這些改裝車主要是展示用，驗車有部分是驗不過，來展示場不少車是用拖運的過來，但是不減損車迷改裝的樂趣。

