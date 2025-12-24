一眼看新聞／中配喊武統遭遣返「與第五縱隊」有關？爭議1次看
政治中心／楊佩怡報導
絕大多數在台灣生活的中配，都致力於融入當地生活並維護台海和平。然而，在2025年期間，確有幾位知名的中配網路紅人或人士，因為公開發表支持「武統」或相關統戰言論，引發了強烈的社會爭議，導致台灣政府採取法律行動。更延伸出中配到底與「第五縱隊」有無關聯的爭議。
【中國籍配偶在台公開喊「武統」，移民署依法遣返】
根據內政部移民署與陸委會的公開資訊，2025年共有4名中配網紅因在社群平台（如抖音、TikTok、Facebook）公開鼓吹武統，被判定危害國家安全與社會安定，廢止其居留許可並限期離境：
姓名
背景與爭議言論
處理結果與離境日期
亞亞 (劉振亞)
抖音網紅（亞亞在台灣），粉絲逾 46 萬。曾發布影片稱：「武統台灣不再需要理由」、「台灣半小時內將成廢墟」、「台灣插翅難飛」。
2025 年 3 月 11 日廢止居留許可。3 月 25 日自行由松山機場搭機離境。
恩綺
中配網紅，曾與亞亞連線。宣稱：「台灣滿街插的都是五星紅旗」、「解放軍展示強大軍力維護統一」。
2025 年 3 月 21 日廢止居留許可。3 月底自行離境。
小微
中配網紅。頻繁發布支持解放軍武力併吞台灣的內容，並在被要求離境時拒不配合。
2025 年 3 月 21 日廢止居留許可。因拒不主動出境，於 4 月 1 日遭移民署強制遣返。
錢麗
華碩 (ASUS) 員工，已取得台灣身分證。經營臉書粉專「中國人民解放軍」，發布「統一計時打卡」，並在公司內以中國法律檢舉同事。
2025 年 11 月註銷台灣戶籍與身分證（極罕見案例），廢止居留權。於 12 月 3 日離境。
【社會炸鍋，輿論延伸至「第五縱隊」與滲透疑慮】
何為「第五縱隊」？此爭議是 2024 年至 2025 年間台灣社會最激烈的國安與人權辯論之一。在台灣，這項討論主要聚焦於如何防範中國共產黨對台灣內部的滲透與破壞；通常被用來指稱那些「在平時透過言論、文化、媒體或宗教等管道，協助對岸傳播有利論述、製造台灣社會內部對立、破壞對政府信任」的人士。像是旅美教授翁達瑞曾在臉書發文以「中配亞亞」舉例說明。
翁達瑞曾表示，中配亞亞以身為中國人為榮，卻又嫁到台灣，千方百計取得台灣的居留權；他認為移居台灣後的亞亞理應認同當地的社會價值，尊重當地人民的政治利益，「不應扮演第五縱隊的角色，為母國的武力侵略讚聲」。
中配亞亞因時常在抖音公開談武統言論，卻一邊享用台灣資源，讓旅美教授翁達瑞聯想到「第五縱隊」。（圖／翻攝自「亞亞在台灣」抖音）
【學者與民代提出國安風險】
以下統整學者、民意代表及國安專家提出的主要風險觀點與爭議點：
一、 民代與國安專家的「風險分析」———以立委沈伯洋及國安單位為首，主要提出以下三種具體國安風險：
「行為」導向的滲透監控：沈伯洋強調風險控管不應針對「身分（陸配）」，而應針對「行為」。他指出，少數陸配網紅在台進行**「認知作戰」**，透過抖音等平台散布「武統無可避免」、「解放軍強大」等敗戰主義言論，其本質是協助對岸進行心理戰，破壞台灣民眾的防衛意志。
「法律效忠」的灰色地帶：國安局與內政部關注到，至 2025 年中，仍有超過 2,000 名 已取得台灣身分證的陸配尚未依法註銷對岸的戶籍。專家認為，這可能造成「雙重忠誠」風險，特別是若未來放寬陸配參政權，可能出現代理人爭議。
在地協力者的「壓力測試」：部分專家指出，公開喊「武統」可能只是測試台灣執法底線的手段。若政府不處理，會形成「言論破窗效應」，讓更激進的併吞言論常態化。
二、 學術界的反思與質疑———2025年3月針對網紅「亞亞」因言論被遣返，中研院院士陳培哲等 75 位學者與各界人士發表聯合聲明，提出不同層面的社會風險：
「新麥卡錫主義」的擔憂：學者認為，若政府僅因「言論內容」而非「實際破壞行動」就剝奪其居留權，將導致台灣陷入思想審查，壓縮民主社會應有的包容力。
社會撕裂的副作用：過度強調「第五縱隊」概念，會讓36萬陸配群體感到被標籤化與排擠。學者警告，這種內部敵意反而可能將原本認同台灣的陸配推向對岸，造成更大的國安隱憂。
法源依據的模糊：法律學者質疑，現行《兩岸條例》中「危害國安之虞」的定義過於概括，若行政機關裁量權過大，可能淪為政治清算的工具。
【中國官媒與台灣輿論交鋒】
交鋒議題
中國官媒與國台辦立場
台灣政府與主流輿論觀點
法律性質
政治迫害： 國台辦發言人朱鳳蓮譴責這是「綠色恐怖」、「羅織罪名」，並稱民進黨政府踐踏兩岸婚姻家庭的權利。
國安防衛： 內政部長劉世芳強調「言論自由並非武統藉口」。法律界指出，宣揚「侵略戰爭」已觸犯聯合國公約。
自由邊界
思想審查： 《人民日報》批評台灣標榜的自由是「唯台獨才有自由」，認為遣返是「以言入罪」的專制行為。
國家存續為界： 行政院長卓榮泰表示，主權安全無妥協空間，任何動搖國家存續的言論不屬於憲法保障範疇。
社會影響
製造對立： 官媒指控台灣政府刻意煽動「反中」情緒，將 36 萬陸配當作政治籌碼，製造社會寒蟬效應。
主流民意支持： 2025 年民調顯示，約 68% 的台灣民眾支持政府驅逐「公開宣揚武統」的人士，認為這是保護民主的必要行動。
這場輿論交鋒隨後演變為具體的政策對抗：
中方反制：推出「台獨打手舉報專欄」———中國國台辦針對此系列遣返案，公開點名 11 位台灣人士為「台獨打手」，名單包括內政部長劉世芳、立委沈伯洋、網紅八炯、以及負責偵辦此類案件的檢察官，宣稱將「終身追訴」。
台方加強管理：喪失原籍證明新規———2025 年 4 月，移民署發函要求所有定居台灣的陸配，必須在三個月內補齊「喪失中國原籍公證書」，否則將註銷戶籍。這被視為對中方「雙重戶籍」灰色地帶的法制化反擊。
移民署在今（2025）年4月針對1.2萬在2004年以前取得身分證的「喪失中國原籍證明」的人士，都須依法補件。（示意圖／移民署提供）
【政府強調依法行政、不針對族群】
台灣政府在處理「中配武統言論」及相關爭議時強調「依法行政」與「不針對族群」立場，裁處的依據並非當事人的「出生地」或「中配身分」，而是其具體行為違反了以下2種現行法規：《兩岸條例》第 18 條、《依親居留長期居留或定居許可辦法》。
為了證明執法不具備針對性，移民署在 2025 年 4 月啟動了大規模的「戶籍清查」，這被視為依法行政最顯著的行動；針對約 1.2 萬名 在 2004 年以前取得身分證、但因當時行政疏失或法規模糊而未補齊「喪失中國原籍證明」的人士。陸委會強調，這是為了落實《兩岸條例》中「兩岸戶籍單一制」的法律義務；無論政治立場為何，只要法律手續未完備，均須依法補件。
陸委會也曾重申：「絕大多數陸配都認同台灣民主、遵守法律並熱愛這片土地。政府依法處理極少數破壞社會安定的人物，是為了避免整體陸配群體被社會標籤化，反而是對新住民權益的真正保護」。
