一眼看新聞／《人工生殖法》掀2派論戰！「政院、白委版差異」曝光

台灣近期針對《人工生殖法》修法引發社會高度關注與討論。事實上該議題早在1997年的單元劇《姻緣花》就曾播出過相關題材，當時演員潘儀君飾演角色就是代理孕母，介入了翁家明與涂善妮所飾演的夫妻關係中，劇中更把可能遇到的爭議全拍出來。行政院提出修正草案，擬擴大人工生殖適用對象至未婚女性及女女同性配偶；不過，是否將「代理孕母（代孕）」納入法制，成為朝野與社會團體間最大爭議焦點。民眾黨立委陳昭姿則另提版本，主張將代孕一併納入規範，形成兩種截然不同的政策路線，也引發各界激烈論辯，立法院今（8）日將排審該案，將成為國內聚焦議題之一。

行政院版本：擴大適用對象 代孕議題「暫不處理」

行政院版草案延續「穩健修法」方向，將現行僅限異性婚姻不孕夫妻的人工生殖規定，擴大至年滿18歲的未婚女性，以及已完成結婚登記的女女同性配偶，並強化子女法律地位、知情權與醫療管理機制，明定人工生殖所生子女視為婚生子女，保障兒童最佳利益。不過，行政院版並未將代理孕母納入此次修法範圍。相關部會指出，代孕涉及女性身體自主、醫療風險與倫理爭議，社會尚未形成共識，若強行納入恐影響修法進程，因此採取「脫鉤處理」，未來不排除另立專法或再行討論。

民眾黨版《人工生殖法》修法草案與政院版本差異，在於「代孕制度」有無脫鉤。（圖／民視新聞資料照）





陳昭姿版本：納入代理孕母 強調制度完整與生育平權

相較行政院的保守路線，民眾黨立委陳昭姿所提草案，最大差異在於明確主張將代理孕母制度法制化。她指出，若只擴大人工生殖對象，卻排除代孕，對於無法懷孕的女性或男同志伴侶而言，仍是「看得到、用不到」的制度，形同不完整的平權。陳昭姿也批評行政院版本是「閹割版修法」，未正面回應現實需求，反而可能迫使民眾轉向海外或地下代孕市場，衍生更高的法律與人權風險。她主張，與其放任灰色地帶，不如透過嚴格立法管理，保障代理孕母、委託人與兒童的權益。





陳昭姿積極推動代孕制度。（圖／民視新聞資料照）









社會爭論：剝削疑慮 vs. 生育平權

目前審查過程中的攻防重點在於「補償金」的定義。婦女團體憂心，「合理補償」若缺乏明確天花板，恐演變成「租借子宮」的商業行為，讓弱勢女性淪為生殖工具。而支持方則強調，代孕是無子宮者唯一的生育途徑，國家應透過嚴謹的法律契約（如書面契約公證）來防範剝削，而非一味禁止。





柯文哲拜會民眾黨團遊說修法。（圖／民視新聞資料照）





支持方觀點：生育權是基本人權 不立法風險更高

支持擴大人工生殖、甚至支持代孕法制化的團體，主要包括不孕症患者、LGBTQ+平權團體、單身女性權益倡議者，以及部分生殖醫學專家。支持者從倫理面指出，生育權屬於基本人權，不應由國家決定誰「配得上」成為父母；在同性婚姻已合法的前提下，若不提供完整生育途徑，等同於實質歧視。法律層面則認為，全面禁止代孕並未消除需求，只是將風險外移至海外，導致親權、國籍與監護權爭議更難處理，「不立法，才是最大風險」。醫療界部分人士也指出，懷孕本身即存在風險，但透過健康條件審查、醫療標準與嚴格監管，代孕風險並非無法管理。

反對方警告：女性身體商品化 懷孕風險不可制度化

反對代孕法制化的聲音同樣強烈，婦女團體、兒童權益團體、部分學者與宗教團體普遍持高度保留態度。反對者從倫理角度指出，即使標榜「非商業代孕」，實務上仍可能演變為對經濟弱勢女性的結構性剝削，形同將子宮與生殖能力商品化。法律面則質疑，懷孕並非一般契約可規範的行為，若孕期發生併發症、是否墮胎、孩子健康異常等情境，恐引發大量爭訟，法律難以事前預見與處理。在醫療風險方面，反對團體強調，妊娠高血壓、產後出血、心理創傷等風險真實存在，不應透過制度要求他人為他人承擔。

女星鄭家純在審查法案前夕，透露自己懷孕9週後流產，並公開反對代孕制度。（圖／翻攝鄭家純臉書）









政策折衷路線：先行共識、代孕另議

行政院與部分溫和團體則採取中間立場，支持擴大人工生殖適用對象與多元家庭權益，但認為代孕爭議過大，應先完成共識較高的修法，再視社會討論成熟度決定是否另立專法。

針對該法進入排審，劉建國指出衛環委員會審查任何法案，基本上都會讓委員充分討論。（圖／民視新聞資料照）









核心爭點未解 立院審查成關鍵

整體而言，這場修法之爭並非單純的政黨對立，而是牽涉 生育自主、女性保護、兒童最佳利益與國家角色界線 的價值衝突。未來立法院審查過程中，是否能在「制度完整性」與「風險控管」之間找到折衷方案，將成為人工生殖法能否順利修法、以及台灣生育政策下一步走向的關鍵指標。

