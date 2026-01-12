一眼看新聞／伊朗失控大規模示威！4大導火線一次看

國際中心／綜合報導



伊朗近期爆發全國範圍的反政府抗議活動，根據人權組織統計，過去2週已有超過10,675人遭拘留，且在軍警強硬鎮壓下，造成至少538人死亡，至今仍未停歇。這一系列示威行動可說是繼1979年伊斯蘭革命後，最慘烈的血色衝突，早已從惡性通膨與戰後凋敝的抗爭，變成挑戰神權體制的全面社會運動，就連美國總統川普也放話威脅動武，伊朗則揚言鎖定美軍設施反擊。眼看國際局勢陷入臨戰狀態，究其背後導火線為何？國際社會又如何反應？以下四個關鍵點，帶您快速掌握這場改變中東命運的風暴。

導火線：從「荷包空空」引爆的政權挑戰



這波席捲伊朗的反政府浪潮，核心動力源自於長期積壓的生存危機。在西方多年制裁，與2025年「以伊戰爭」的雙重夾擊下，伊朗國庫被掏空、本幣匯率崩盤，導致惡性通膨、食品價格上漲，讓基層百姓難以度日。最初由學生與商販發起的「反飢餓」抗爭，隨著民怨沸騰，這場社會運動已從「求生」轉變為「改革」，迅速升級為對神權統治的全面質疑，抗議者不再只要求經濟改革，而是走上街頭高喊對獨裁者的憤怒，以及對政權體制的抗衡。

廣告 廣告

一眼看新聞／伊朗爆發「40年來最嚴重示威」全面失控！背後4大導火線一次看

伊朗反政府示威活動在過去數日急遽升溫。（圖／美聯社提供）





規模空前：全國失控與染血的數據

根據人權組織統計，這場抗爭已蔓延至伊朗全境31個省份、超過185座城市，參與階層橫跨勞工、中產階層甚至是富裕群體，顯示社會各界已達成不滿共識。然而，這份追求自由的代價極其慘重，目前估計已有至少538名示威者喪生，並有超過10,675人遭到逮捕或拘留。

一眼看新聞／伊朗爆發「40年來最嚴重示威」全面失控！背後4大導火線一次看

目前估計已有至少538名示威者喪生，並有超過10,675人遭到逮捕或拘留。（圖／美聯社提供）





由於伊朗當局採取斷網手段，並封鎖國際媒體，實際的傷亡數量，恐怕將比人權組織所統計的數字更為驚人；另外，在當地的衝突細節，也可能遠比現有外媒所報導的更加駭人，甚至在《紐約時報》的影片中，更是能發現街道上有武裝人員隨意開火恐嚇民眾。

一眼看新聞／伊朗爆發「40年來最嚴重示威」全面失控！背後4大導火線一次看

這場社會運動已從「求生」轉變為「改革」，迅速升級為對神權統治的全面質疑。（圖／美聯社提供）





態度轉折：從「發錢安撫」到「真主之敵」

面對排山倒海的壓力，伊朗政府的應對策略發生了髮夾彎式的轉變。初期曾試圖以每月發放「7美元（約新台幣221元）補貼」，來緩解民怨，總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）甚至一度承認民眾不滿有其「正當性」，並火速任命新央行總裁。

一眼看新聞／伊朗爆發「40年來最嚴重示威」全面失控！背後4大導火線一次看

總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）一度承認民眾不滿有其「正當性」，並火速任命新央行總裁。（圖／美聯社提供）





然而，隨著局勢失控，官方立場轉趨強硬，檢察總長穆罕默德‧莫瓦赫迪‧阿札德（Mohammad Movahedi Azad）更公開警告將對抗爭者進行「毫無憐憫」的審判，並將其冠上「真主之敵」的極刑罪名。政府同時將混亂歸咎於是美國、以色列在背後操弄，試圖將內部矛盾轉化為外部民族對立。

一眼看新聞／伊朗爆發「40年來最嚴重示威」全面失控！背後4大導火線一次看

伊朗政府試圖將內部矛盾轉化為外部民族對立。（圖／美聯社提供）





國際緊繃：川普放話動武與三方博弈

國際局勢也因這場暴動陷入戰爭邊緣。美國總統川普在週六（10日）透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，明確表態支持伊朗的自由運動，並警告若伊朗政府持續使用致命武力，美軍已準備好隨時介入，強調「伊朗正渴望自由，程度或許前所未見。美國已準備好伸出援手！」，甚至有外媒爆料稱他已聽取伊朗的軍事打擊簡報，雖然目前仍未做出最終決定，但川普正認真考慮授權發動打擊。

一眼看新聞／伊朗爆發「40年來最嚴重示威」全面失控！背後4大導火線一次看

美國總統川普明確表態，支持伊朗的自由運動，強調「美國已準備好伸出援手！」。（圖／美聯社提供）





對此，伊朗軍方與國會強硬回擊，國會議長加利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）聲稱，一旦美軍採取行動，所有美軍駐地、航道及以色列軍事基地都將成為合法攻擊對象；以色列方面也高度戒備，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，在支持示威者的同時，也做好了防禦反擊的準備。

原文出處：一眼看新聞／伊朗爆發「40年來最嚴重示威」全面失控！背後4大導火線一次看

更多民視新聞報導

中國AI發聲娃娃喊「台灣是中國領土」！遭台網轟鬼娃

42歲男搞外遇！跨年夜遭小三「持刀斷根」原因曝

69歲男買得來速遭夾「卡窗口慘死」！店員也悲劇

