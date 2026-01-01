一眼看新聞／回顧首例非洲豬瘟！國際關注台灣應變能力

生活中心／巫旻璇報導

台灣今年5月29日才通過世界動物衛生組織（WOAH）審查，正式取得「豬瘟非疫國」地位，並成為亞洲唯一同時防堵口蹄疫、豬瘟與非洲豬瘟三大豬病的非疫區國家。然而，這項得來不易的防疫成果，卻在10月出現破口。農業部10月22日證實，台中市梧棲區一處養豬場檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，為台灣首度確認本土豬隻感染非洲豬瘟，消息一出震撼畜牧產業與防疫體系。《民視新聞網》帶您回顧整起事件始末。

廣告 廣告





一眼看新聞／回顧台中首爆非洲豬瘟事件！國際關注台灣防疫應變能力

業部說明10月21日上午接獲台中市動保處通報，梧棲區某養豬場出現豬隻大量異常死亡情形。（示意圖／民視資料照）









台中養豬場異常死亡 10月確認首例本土非洲豬瘟

農業部說明10月21日上午接獲台中市動保處通報，梧棲區某養豬場出現豬隻大量異常死亡情形，死亡豬隻檢體送交農業部獸醫研究所檢驗後，於當日下午確認為非洲豬瘟病毒陽性。農業部隨即對外說明，該案為台灣首度從本土豬隻檢出非洲豬瘟病毒，並依規定通報WOAH。非洲豬瘟屬我國甲類動物傳染病，也是國際列管必須通報的重要動物疫病，具有高度傳染性與致死率，恐造成豬隻全身性出血、流產與快速死亡。台灣自2005年彰化縣出現最後一例豬瘟病例後，已多年未再爆發相關疫情。





一眼看新聞／回顧台中首爆非洲豬瘟事件！國際關注台灣防疫應變能力

防疫單位於10月下旬立即啟動應變機制，對染疫養豬場實施移動管制，並預防性撲殺場內195頭豬隻，同步完成掩埋作業與場區全面清潔消毒。（示意圖／民視資料照）









緊急封場撲殺 防疫應變全面啟動

疫情確認後，防疫單位於10月下旬立即啟動應變機制，對染疫養豬場實施移動管制，並預防性撲殺場內195頭豬隻，同步完成掩埋作業與場區全面清潔消毒，防止病毒殘留於環境中。農業部並以確診場為中心，劃設半徑3公里管制區，涵蓋周邊養豬場，全面實施豬隻移動管制與健康監測，同時啟動回溯性疫調，自第一頭豬發病前15天起，針對人員、車輛及相關動線進行追蹤。此外，農業部於10月22日中午起宣布，全國豬隻實施為期5天的禁運、禁宰措施，並視疫情狀況滾動調整；同時全面禁止使用廚餘養豬。全國肉品市場與屠宰場也在淨空期間同步加強場區與運輸車輛的清潔消毒作業。





一眼看新聞／回顧台中首爆非洲豬瘟事件！國際關注台灣防疫應變能力

行政院長卓榮泰（左3）10月26日上午，到台中主持非洲豬瘟中央前進應變所記者會，宣布防疫進入新階段，延長全國豬隻禁運、禁宰10天，並以每5天為週期，滾動式檢討防疫作戰計畫。（圖／民視資料照）









疫調與管制並行 關聯豬場全面清查

防疫單位指出，確診養豬場約飼養300頭豬，且使用廚餘餵養。該場豬隻來源為台中潭子區，上游供應場與其他下游豬場經清查後，均未出現異常死亡情形。與案場相關的運輸車輛也納入疫調範圍，其中活豬運輸車涉及7處養豬場，透過GPS進行軌跡追查，以釐清是否存在潛在傳播風險。





一眼看新聞／回顧台中首爆非洲豬瘟事件！國際關注台灣防疫應變能力

非洲豬瘟本土案例於10月曝光後，豬肉市場短期出現波動，部分地區價格一度上揚。（圖／民視資料照）









市場短期震盪 政府調度庫存穩定供應

非洲豬瘟本土案例於10月曝光後，豬肉市場短期出現波動，部分地區價格一度上揚，消費端也出現搶購情形。對此，農業部同步啟動豬肉產銷調節機制，調度冷凍與冷藏豬肉庫存穩定市場供應，並多次對外強調豬肉安全無虞，呼籲民眾理性消費。





一眼看新聞／回顧台中首爆非洲豬瘟事件！國際關注台灣防疫應變能力

環境部配合防疫政策，全面啟動廚餘應變處理機制，改採肥料化、能源化或焚化方式去化，避免廚餘再流入養豬場。（圖／民視資料照）









防堵破口 走私與環境污染風險受關注

非洲豬瘟中心災害應變中心疫調結果，推論這次疫情不排除與未確實蒸煮處理的廚餘有關。不過，由於案發的洽興養豬場餵食來源多樣、廚餘流向與組成相對複雜，目前仍難以釐清單一感染來源，相關單位將持續擴大調查，以進一步確認病毒傳入途徑；另外農業部於今年10月22日公告，全面禁止使用廚餘養豬，並將2026年訂為廚餘養豬轉型期；自明年元旦起，則改採有條件方式恢復廚餘養豬。依相關規定，欲繼續使用廚餘的養豬場，須在蒸煮設備加裝溫度監測裝置與即時監視系統，載運廚餘的車輛也必須設置GPS定位設備。農業部說明，未來可使用的廚餘來源，僅限於事業廚餘及物性廢渣、禽畜下腳料，並須經地方政府同意，通過跨機關聯合稽查後，方可繼續使用。相關措施旨在降低疫病風險，強化廚餘處理與流向管理。此外，農業部也規劃，自2027年起將全面禁止廚餘養豬。

國際高度關注 防疫能力成檢視焦點

台灣於10月確認首例本土非洲豬瘟後，引發國際高度關注。日本媒體同樣關注疫情對民生層面的影響。《讀賣新聞》指出，受防疫措施影響，台灣部分知名小吃如滷肉飯暫停供應，部分販售排骨飯的便當店也一度停業。新加坡媒體則聚焦台灣的防疫反應速度，並討論事件對區域乃至全球豬肉產業可能帶來的影響。

另外，國際通訊社美聯社在疫情曝光當天即發布報導，指出台灣迅速啟動撲殺、封場與全國禁運禁宰措施，並依國際規範向WOAH通報疫情。國際媒體分析指出，台灣長期被視為亞洲非洲豬瘟防疫的成功案例，此次也成為檢視台灣防疫應變能力與通報透明度的重要指標。





原文出處：一眼看新聞／回顧台中首爆非洲豬瘟事件！國際關注台灣防疫應變能力

更多民視新聞報導

高捷跨年夜逼近30萬人次 2025年日均運量創歷史新高

一路下到明晨！氣象署針對「這3縣市」發布大雨特報

西班牙習俗爆紅「跨年吃12顆綠葡萄」求脫單 網友：不妨試試

