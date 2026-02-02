一眼看新聞／國共論壇時隔9年重啟！百年歷史一次看

政治中心／楊佩怡報導

國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董李鴻源今（2）日啟程前往北京，參加3日以觀光、產業及環保為核心的「國共論壇」。儘管藍營定調此行純屬民生交流，但外界仍高度關注其背後的政治意涵，並聯想是否在為未來的「鄭習會」或高層會晤預作準備。事實上，這次的「國共論壇」是時隔9年再次舉辦，2016年時也將國共論壇改名為「兩岸和平發展論壇」，現在的正式名稱為「兩岸經貿文化論壇」。





國共論壇時隔9年重啟！從「烽火內戰」到「AI 智庫」百年轉折點一次看

國民黨副主席蕭旭岑（前）與智庫副董李鴻源（後），今天前往北京準備3日的國共論壇。（圖／民視新聞資料照）

隨著國民黨代表團今（2）日再度啟程赴京，兩岸關係的歷史齒輪再度引發關注。國共兩黨從早期的武裝對峙、隔海分治，到 21 世紀的經貿黃金期，如今在 2026 年進入了「智庫化」的轉型階段。本文特別梳理國共百年來的四大關鍵轉折，回顧這段動盪且複雜的歷史。

1927年蔣中正發起「清黨運動」，國共關係決裂，開啟10年國共內戰。（圖／民視新聞資料照）

▍一、「烽火歲月」：兩度合作與全面內戰（1920s - 1949）

國共關係的起點充滿了戲劇性的「合」與「分」。

★第一次合作： 1924 年孫中山推動「聯俄容共」，雙方合力北伐；後因意識形態分歧，蔣中正在1927年發起「清黨運動」，殺害許多共產黨員，導致雙方決裂，開啟十年內戰。 ★第二次合作： 1937 年因抗日戰爭爆發，雙方共組「抗日民族統一戰線」。 ★全面內戰： 抗戰結束後，1945 年「重慶談判」未能達成實質和平協議，隨即爆發第二次國共內戰（解放戰爭）。1949 年國民黨政府撤退台灣，兩岸從此進入軍事對峙的僵局。 國共論壇時隔9年重啟！從「烽火內戰」到「AI 智庫」百年轉折點一次看 第二次國共內戰爆發後，國民黨政府撤退到台灣，兩岸軍事從此對立。（圖／民視新聞資料照）



▍二、「 冰封時代」：武力爭鋒與密使往來（1949 - 1980s）

這段時期官方交流完全中斷，是「漢賊不兩立」的極端敵對期。

★戰火邊緣： 1958 年爆發「八二三砲戰」，兩岸維持軍事緊張。 ★地下管道： 雖然公開場合互不往來，但歷史研究指出，兩蔣時代曾透過密使（如曹聚仁等）進行非正式溝通，確保雙方不跨越戰爭紅線。 國共論壇時隔9年重啟！從「烽火內戰」到「AI 智庫」百年轉折點一次看 1993 年歷史性的「辜汪會談」是海峽兩岸關係史上極為關鍵的轉折點，象徵著兩岸從「全面對抗」轉向「制度化協商」的開端。（圖／民視新聞資料照）





▍三、「交流黃金期」：從探親開放到「馬習會」（1987 - 2016）

隨著台灣解嚴與開放老兵探親，兩岸關係迎來大轉折。

★談判基礎： 1990 年代初達成「九二共識」，促成 1993 年歷史性的「辜汪會談」。雙方簽署了4項重要協議，包括《兩岸公證書查證協議》、《兩岸掛號函件查詢、補償事宜協議》、《兩會聯繫與會談制度協議》、《辜汪會談共同協議》 ★破冰之旅： 2005 年連戰以在野黨主席身分訪問中國，與胡錦濤會面，開啟了正式的「國共論壇」。雙方確立了「黨對黨交流」作為官方斷溝通時的「第二管道」。 ★歷史高峰： 2008 年馬英九執政後，實現「大三通」並簽署 ECFA。儘管 2014 年「太陽花學運」反映了台灣社會對兩岸經貿整合的憂慮與反彈，但雙方仍積極維繫關係，先後舉行過「朱習會」與「洪習會」，並在 2015 年於新加坡達成歷史性的領袖會晤—「馬習會」；雙方確認「九二共識」是兩岸和平發展的政治基礎，討論降低軍事敵對狀態，並就台灣參與國際組織（如 NGO、加入區域經濟整合）交換意見。 國共論壇時隔9年重啟！從「烽火內戰」到「AI 智庫」百年轉折點一次看 2005年連戰帶國民黨與胡錦濤會面，正式開啟了第一次「國共論壇」。（圖／民視新聞資料照）

▍四、「當前挑戰」：僵局中的轉型重啟（2016 至今）

自 2016 年台灣政黨輪替後，兩岸官方溝通再度中斷。

★交流冷卻： 因民進黨政府與北京對政治前提（九二共識）認知差異，北京關閉海基、海協協商管道。受台灣內部民意壓力與中國對台政策趨嚴影響，國共論壇影響力逐漸式微。 ★疫情與停滯： 2020 年至 2024 年間，受 COVID-19 疫情及台海情勢緊繃影響，大規模交流幾乎完全停擺。 ★2026 新模式： 面對 2026 年新的兩岸情勢，國共對話正嘗試以「智庫對話」取代傳統高調的政黨論壇。此次蕭旭岑、李鴻源率團赴京，成員多由學者與政策專家組成，聚焦 AI 科技、觀光振興與環境保護等功能性議題，象徵國共交流進入了「危機管理與專業對話」的新階段。 國共論壇時隔9年重啟！從「烽火內戰」到「AI 智庫」百年轉折點一次看 2015 年馬習會談妥了以「九二共識」溝通，但很多台灣國人並不買帳，大家擔心這種說法會讓台灣在國際上「矮一截」。（圖／民視新聞資料照）

▍總結

縱觀國共百年恩怨，儘管現在已進入技術性對話，但歷史的陰影仍揮之不去。自 1949 年撤退來台後，國民黨在面對共產黨時，常被批評在會談中「矮人一截」，且多以和平為名妥協於中方的基礎上。這場睽違九年的論壇重啟，難免令外界聯想，這究竟是國民黨的另一場外交失利，還是為後續「鄭習會」鋪排的一場政治秀？

原文出處：一眼看新聞／國共論壇時隔9年重啟！從「烽火內戰→AI 智庫」百年歷史一次看

