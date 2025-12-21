一眼看新聞／大S日本病逝 48歲「亞洲杉菜」引悼念！
娛樂中心／饒婉馨報導
知名女星「大S」徐熙媛曾以《流星花園》風靡全亞洲，2025年2月驚傳在赴日旅遊期間，因感染流感不幸併發肺炎病逝，享年48歲。這項噩耗不僅震撼台灣演藝圈，更在日、韓及東南亞地區引發大規模哀悼。大S自1990年代出道以來，從怪怪美少女到引領亞洲偶像劇熱潮的「杉菜」，她以剛毅、優雅且極致自律的形象，深深刻畫在無數觀眾的青春回憶中。隨著小S（徐熙娣）於姊姊離世百日前夕發出的深情長文，再次勾起影迷對這位傳奇女性的無限思念；大S的離開不僅代表一個純真偶像年代的謝幕，她與具俊曄跨越20年的夢幻婚姻以死別收場，更讓全球媒體感嘆生命無常。
大S感染流感併發肺炎在日本病逝。（圖／翻攝自徐熙媛IG）
大S於農曆年假期間與家人前往日本觀光，抵達初期即出現感冒症狀。隨後病情急轉直下，短短數日內在日本四度就醫並兩度呼叫救護車，仍因病程進展過快，迅速惡化為嚴重肺炎。儘管當地醫療團隊全力搶救，大S仍於2月2日因呼吸衰竭宣告不治，享年48歲，噩耗引發外界對流感重症風險的震驚。
小S（左圖、右圖最右）證實姊姊大S（右圖最左）病逝消息，震驚整個演藝界、社會。（圖／翻攝小S IG）
小S悲慟證實姊姊病逝！演藝圈悲慟悼念
臉書粉專《日本旅人、旅遊、購物美食情報》2月2日稱有位48歲台灣藝人離世，並提到「流星花園」，讓不少網友聯想到女星大S，當時被多數網友質疑是造謠，在消息傳出的第一時間， 妹妹小S（徐熙娣）、S媽與經紀人也都沒做出任何回應，直到2月3日小S正式發出聲明證實姐姐病逝的消息，寫著「謝謝大家的關心！新年期間，全家到了日本旅遊，最親愛善良的姊姊熙媛，因為得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們」，當地導遊也曝光大S病程，早在大年初一抵達日本時就已經出現感冒症狀，證實姊姊因流感併發肺炎離世。
小S曬出兒時舊照、兩人牽手刺青照，吐露出思念大S的心情。（圖／翻攝小S IG）
然而，小S在5月9日姐姐離世百日前夕發文，除了強調自己會振作外，也希望能藉著眾人緬懷大S，幫助媽媽盡快走出傷痛，貼出與大S的牽手照，回憶姊姊生前作為家中後盾的堅毅與溫柔，後續小S也在留言表示，「不管你是藝人朋友，還是民眾朋友，我都誠心的邀請你們寫下對熙媛的思念、感受或祝福私心的希望大家不要忘記她，也希望能藉由這份力量，讓我媽媽的悲傷能越來越小，平靜能越來越大」。演藝圈好友與多位曾受其提攜的後進紛紛發文哀悼，感念這位螢幕巨星待人真誠的點滴。
大S（左圖中間、右圖）逝世消息傳出讓粉絲相當難過和不捨，挖出昔日她在節目上活躍的模樣。（圖／翻攝自百度百科、微博）
日韓媒體同步頭條哀悼 「亞洲杉菜」隕落引發跨國世代共鳴！
這項噩耗在2025年2月迅速傳遍全球，日本、韓國及東南亞各大主流媒體皆於頭條同步追蹤，將其定性為亞洲流行文化界的一大損失。由於大S在2000年代憑藉《流星花園》成為跨國界的「偶像劇鼻祖」，日媒與韓媒紛紛以「亞洲杉菜凋零」為題，回顧她堅毅敢愛的螢幕形象，引發全球70至90後「青春期世代」的集體集體哀悼與數位弔唁潮。
具俊曄（左）與大S（右）天人永隔，至今仍難走出傷痛，有不少人看到他坐在大S墓前畫畫或是發呆等。（圖／翻攝自具俊曄IG）
更令國際輿論感嘆的是，大S與具俊曄那段跨越20年、曾被譽為「21世紀最浪漫傳說」的婚姻，在短短三年內竟因病戛然而止。這種從極致浪漫跌入生命無常的悲劇性對比，觸動了無數讀者的遺憾與共鳴，社群平台上隨處可見影迷上傳當年的劇照與作品片段，試圖在哀悼氛圍中，重新尋回那個由大S所代表、純真且充滿勇氣的流金歲月。
大S仙逝後，骨灰先是安置在信義區的家中，而後便以樹葬方式回歸大自然。（圖／翻攝自IG@hsushiyuan）
回顧傳奇演藝生涯！大S重新定義華人流行文化與美學
各界媒體在回顧大S生平時，高度評價她對華人文化的影響力。她不僅是《流星花園》中那位開啟亞洲偶像劇黃金時代的「雜草杉菜」，更是華人流行文化中「獨立與極致」的代名詞。從她與小S共同顛覆傳統主持框架的《娛樂百分百》，到其著作《美容大王》引發的亞太美妝熱潮，大S始終以一種領先時代的姿態，定義了當代大眾對時尚、生活與女性自我主權的想像。演藝圈評論家認為，大S的影響力早已跨越了螢幕框架，她那種敢愛敢恨、對自我完美近乎偏執的追求，型塑了一代人的審美與價值觀。如今她的離世，不僅標誌著那個純真偶像時代的謝幕，更引發了對於她如何以一人之力，推動台流文化走向國際的深刻重新評價，讓大眾在哀悼之餘，再次看見她身為亞洲流行文化符號的傳奇份量。
當時全台掀起一窩蜂搶打流感疫苗潮。（示意圖／民視新聞）
流感奪命引全台公眾警覺 專家示警：莫輕忽旅遊期間重症風險
在哀悼演藝巨星隕落的同時，大S因流感併發肺炎病逝日本的消息，也意外在社會間觸發了對公共衛生的強烈警覺。由於流感病毒的傳播速度與併發重症的無常，醫學專家透過此事件發出警訊，提醒大眾即便正值壯年，若忽視流感初期的求醫時機，仍可能在極短時間內發展為致死率高的肺炎。各界媒體紛紛製作「防治懶人包」，從流感疫苗的保護力到旅遊期間的防疫對策，展開了大規模的衛教討論，讓這起悲劇轉化為一次全國性的健康意識覺醒。此外，這場意外也引發了民眾對海外醫療安全網的關注。社群平台上對於赴日旅遊的衛生規範、飛機艙內的感染風險，以及出國投保意外與醫療保險的重要性，產生了極高的討論熱度。這場由明星猝逝引發的健康議題，迫使大眾在後疫情時代重新審視個人健康管理，意識到在病毒面前，沒有人能僅憑過往的體適能而掉以輕心。
原文出處：一眼看新聞／大S徐熙媛日本病逝享年48歲 「亞洲杉菜」引發亞洲悼念潮！
