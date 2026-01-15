一眼看新聞／寒假旅遊看這裡！2026草莓季攻略整理

生活中心／綜合報導

隨著本週孩子們的期末考畫下句點，家長們正準備帶著全家出門放鬆、迎接寒假。剛好此刻正是 2026 年草莓季「第二期果」最大顆、最紅潤的時節！在各大旅遊社團與媽媽群組中，今年的採草莓攻略早已成為熱搜話題。為了讓爸媽們帶小孩出遊不踩雷，我們整理了目前的產地現況與社群實用的工具資訊。

今年 1 月全台草莓正式進入盛產期，各大旅遊社團與媽媽群組近日針對「採草莓」展開熱烈討論。受去年入冬氣溫不穩定影響，今年產季較往年略晚，但也因此讓首波果實更為飽滿。針對社群網友最關心的價格波動、品種差異及常見糾紛，整理出今年度最完整的採摘工具資訊。

一眼看新聞／2026草莓季攻略整理 品種挑選、價格分佈與採摘防雷

今年產季較往年略晚，但也因此讓首波果實更為飽滿。（圖／民視新聞資料照）









2026 產地價格與品種選擇

根據苗栗大湖、台北內湖等主要產區的社友回報，今年度的自採行情與往年略有不同：

行情區間： 大湖地區目前自採價格約每台斤 $450 至 $600 元；內湖與八里產區則因地緣關係，行情多在每台斤 $600 元以上。

品種特性：

＊香水： 市佔率最高，口感結實、耐放，適合帶回家分送親友。

＊豐香： 帶有獨特奶香味且果肉細緻，是許多老饕指定的「兒時味道」，但產量較少需提前預約。 ＊美姬： 綜合前兩者優點，果實大且外型像心形，是今年社群拍照打卡的主流。











一眼看新聞／2026草莓季攻略整理 品種挑選、價格分佈與採摘防雷

採草莓時，應用剪刀從莖部剪斷，避免直接用手觸碰果實導致受壓變黑。（圖／民視新聞資料照）









社群熱議「採摘防雷」要點

為避免興沖沖出遊卻掃興而歸，資深採果網友整理出以下工具型建議：

＊避開雨後三天： 草莓皮薄怕水，下雨後果實容易軟爛、不易存放，建議挑選連續放晴後的時段前往。

＊計價細節先確認： 部分店家紙箱需另外加價（約 $30 至 $50 元），或秤重時是否包含紙箱重量，入園前務必先與老闆確認，避免結帳爭議。

＊「紅白間隙」判斷法： 採摘時應觀察果實與蒂頭交接處，若仍有白色部分表示尚未熟透，完全轉紅才具備最佳甜度。

＊手勢技巧： 採摘應使用店家提供的剪刀，從莖部剪斷，避免直接用手觸碰果實導致受壓變黑。





最新進展與產季觀察

目前全台草莓已進入第二期果，預計農曆春節期間將迎來產量高峰。社群討論指出，由於今年氣候影響，草莓果實雖較大，但熟成速度較快，建議計畫前往的民眾可先透過各果園臉書粉絲團確認當日「有無紅果可採」，以免白跑一趟。

