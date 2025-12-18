一眼看新聞／昔被封闖禍星二代 ！余祥銓手撕標籤「扛全家」被讚抗壓王

娛樂中心／綜合報導

背負「星二代」光環踏入演藝圈的子女，往往比一般新人承受更多檢視與壓力。談到國內話題度極高、也曾多次捲入爭議的星二代，不少人腦中浮現的正是資深藝人余天與妻子、資深女星李亞萍的兒子余祥銓。《民視新聞網》帶您回顧的余祥銓歷程，如何一步步走過低潮，擺脫負面標籤，轉變為外界眼中的「國民舅舅」。





一眼看新聞／昔被封「闖禍星二代 」爭議一籮筐！余祥銓手撕標籤「扛全家」被讚抗壓王

余祥銓早年曾多次捲入社會事件。（圖／民視資料照）





余祥銓與兩位姊姊余筱萍、余苑綺先後進入演藝圈發展，他過去的爭議經歷至今仍常被外界提起。其中最讓觀眾記憶深刻的，莫過於2005年他登上華視綜藝節目《快樂星期天》招牌單元〈藝能歌喉戰〉時，因演唱走音、緊張到尚未進入副歌就嚴重忘詞，遭評審包小柏當場嚴詞批評，甚至質疑其專業與舞台態度。這場風波對余祥銓打擊一度傳出，整個人虛弱恍神，連家人都難以辨認。

廣告 廣告

除了節目爭議，余祥銓早年也曾多次捲入社會事件。2008年，他因停車問題與一名六十多歲的蔡姓男子發生肢體衝突，雙方事後各自到警局提告，蔡姓男子指控余祥銓不僅言語激烈，還動手傷人；余祥銓則返家後報警提告，後續也曾登門致歉。隔年，他又在台北東區因酒後駕車遭警方攔查，酒測值達0.49，車輛遭扣並被開罰新台幣六萬元。





一眼看新聞／昔被封「闖禍星二代 」爭議一籮筐！余祥銓手撕標籤「扛全家」被讚抗壓王

余祥銓（右）撕掉「靠爸」標籤，星途越走越順，獲得不少網友鼓勵。（圖／翻攝自余祥銓臉書）









回顧余祥銓過往的爭議，除了停車糾紛與酒駕事件外，還包括留學返台期間，在PUB被警方查獲涉嫌持有並吸食大麻，後續進入勒戒程序。為余天與李亞萍之子，他長期名列最受矚目的星二代之一，然而接連的負面新聞，也讓他始終難以擺脫「靠爸」標籤。不過，近年來余祥銓的人生狀態明顯出現轉變。結婚生女後，他的行事風格逐漸沉穩，先前姊夫涉詐引發家庭風波時，他更表態願意協助照顧外甥子女，展現責任感，讓外界對他另眼相看。走過低潮的余祥銓，如今面對鏡頭已能從容應對、談笑自若。2015年受洗成為基督徒後，余祥銓近年多半因替家人對外說明姊姊余苑綺抗癌治療狀況而登上媒體版面，但他仍積極參與各類節目錄影。





一眼看新聞／昔被封「闖禍星二代 」爭議一籮筐！余祥銓手撕標籤「扛全家」被讚抗壓王

余祥銓（左圖左2）結婚生女後，他的行事風格逐漸沉穩，經常曬出家庭生活。（圖／翻攝自余祥銓IG）









即便在節目中被調侃、甚至被拿道具製造笑果，他也能一笑置之，以幽默態度化解尷尬，持續維持話題度。回首一路走來的跌跌撞撞，余祥銓也曾自嘲笑說：「霸凌始祖應該就是我了。」但他坦言，正是這些挫折讓自己學會成長，透過努力慢慢走向想要的生活。即使年紀漸長，他依舊選擇以正向心態面對人生，認為年齡不過是數字，心態才是關鍵。余祥銓過去也曾笑談外界給他的標籤，自嘲表示：「那時候還沒有『靠爸』、『媽寶』這些說法，好像都是從我開始的。」不過他也強調，並非所有星二代都是倚賴家庭光環進入演藝圈。他透露，當年向父親余天表達想當藝人的想法時，對方僅陪同他上過兩次節目，之後便未再提供任何資源或人脈協助，還嚴肅告誡他：「男生要靠自己闖出一條路。」有網友曾在PTT以「哪位藝人抗壓性最強？」為題發文討論，提及是否有人曾被酸民猛烈攻擊，卻仍能保持風度，結果不少人點名余祥銓，認為他從當年崩潰事件後仍能持續站在螢光幕前，「抗壓力驚人」、「EQ進化很多」，對他的印象大幅翻轉。

《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：一眼看新聞／昔被封「闖禍星二代 」爭議一籮筐！余祥銓手撕標籤「扛全家」被讚抗壓王

更多民視新聞報導

余天才認罹癌「割攝護腺」！李亞萍驚爆「罹患失智症」最新病況曝

余祥銓爆「鬧分家」！李亞萍怒轟「大逆不道」衝突原因全攤牌

李亞萍控「余祥銓大逆不道」鬧分家！本人揭心酸真相：講不聽

