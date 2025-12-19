一眼看新聞／馬太鞍溪溢流 「鏟子超人」成最美風景！

生活中心／江姿儀報導



2025年9月23日花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖因不敵強颱樺加沙豪雨而溢流，洪水夾帶大量泥沙奔洩而下，直衝下游淹沒光復鄉釀災，造成人員傷亡、交通中斷。災後，國軍、消防與各部會全力投入搶救與復原，全台民眾也自發湧入災區清淤、供餐與修繕，成為社會集體記憶的「鏟子超人」志工行動，展現台灣社會高度凝聚力。這場重大災害不僅考驗防救災體系，也促使政府與學界全面檢討地質治理、極端氣候因應與災防政策，成為2025年度重要公共議題。





2025年度新聞回顧／

2025年9月23日，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉。（圖／民視新聞資料照、農業部提供）

馬太鞍溪堰塞湖溢流 黑水淹沒光復鄉！

2025年9月23日下午，受到強颱「樺加沙」外圍環流影響，花蓮縣萬榮鄉上游的馬太鞍溪堰塞湖水位迅速升高，壩體在午後2點50分左右首次發生溢流，午後4點30分又出現第二波更大規模溢流。由於湖體蓄水量高達約9100萬噸，相當於一座南化水庫的容量，洪水夾帶大量泥沙越堤而下，沖毀馬太鞍溪橋並衝破下游堤防，瞬間將河段以下的村落變成淤泥河床。洪峰在30分鐘內傾瀉出約1540萬噸水量（近6000個奧運標準游泳池水量），伴隨堆積的土砂往下沖，黑水迅速淹沒下游地區，釀成嚴重災情。

2025年度新聞回顧／

堰塞湖溢流洪水夾帶大量泥沙奔洩而下，直衝下游淹沒村落。（圖／民視新聞資料照）

堰塞湖溢流「沖毀橋梁」灌市區釀19死 「淤泥淹一樓」平房險滅頂！

溢流後洪水夾雜泥沙捲進光復鄉商業與住宅區，在佛祖街等地造成淤泥最深超過2米、房屋一樓幾乎全淹沒的情況，災情慘重。中央災害應變中心統計，這次堰塞湖溢流導致至少19人死亡、5人失聯、157人受傷，另有數百人受困或由救援隊伍成功救出。大量居民在洪水來襲時緊急撤離，部分居民被迫待在屋內高處避難；警方與消防單位接獲大量求援電話，火速搜救與撤離。

2025年度新聞回顧／

猛烈水勢沖毀整座馬太鞍溪橋，只剩下橋墩。（圖／民視新聞）

台9線的重要橋樑「馬太鞍溪橋」被洪水沖毀，造成交通中斷，影響光復鄉與周邊聚落的主要對外聯絡。鐵路運輸部分，台鐵東部幹線則在全力搶修後，迅速恢復通車，提供東部鐵路運輸支援，使救災物資與人力可更快抵達災區。公路局在災後迅速規劃短期替代通行方案，並提前完工了全長約870公尺的涵管便道以恢復聯外通行，10月10日下午已開放小型車及救災車輛通行，讓原本需繞行台11線等替代路線約20公里的車程縮短許多。便道設置水位監控與人力駐守，依水情調整是否封路。不過11月鳳凰颱風來襲，便道曾因降雨與洪水被淹，經公路局日夜搶修，並在11月29日中午重新恢復通車。未來中期工項將構築鋼便橋以提升通行可靠度，預計在2026年1月底前完成，長期則規劃重建永久橋梁。

2025年度新聞回顧／

11月鳳凰颱風來襲，馬太鞍溪便橋被泥水覆蓋。（圖／民視新聞）



同島一命！國軍、救難隊大規模出動救災

災情發生後，中央政府迅速調度各部會與國軍資源跨區支援救援行動。總統賴清德親赴災區勘災，並下令國軍全力支援花蓮救災。賴總統在現場強調，各項中央單位與地方政府需同步合作，中央傾全力協助受災民眾撤離、救援與復原，並授權國防部與地方取得共識後，可進入民宅協助搬運清理汙泥與物資，目的是儘速恢復居民生活秩序。行政院長卓榮泰亦在第一時間設置災害前進協調所，發布多項救災指示，包括啟動賑災專戶、加快堰塞湖監測設備恢復、協調交通修復工作等，要求各單位密切配合，克服災情挑戰。

2025年度新聞回顧／

國軍出動救災，進入一間被淤泥灌滿只剩下屋頂的房子尋找失聯者。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

國防部表示，受總統與院長指導，全國各作戰區與災害應變單位已整備逾2萬7千名官兵與數千台車輛、工程機具投入災區任務，包括AAV-7兩棲突擊車等大型裝備，協助疏散撤離、災後清理與恢復交通。消防署與12個縣市消防救災隊伍也投入搜索與醫療救援，出動橡皮艇、搜救犬與無人機等裝備進入災區。搭配水利署、自來水公司及電信業者的協作，各項救援工作逐步完成階段性任務，顯示政府部門在面對突發性自然災害時的跨機關整合能力。

2025年度新聞回顧／

國軍動員上千兵力深入花蓮救災，總統賴清德（右圖右）勘災。（圖／翻攝賴清德臉書）

全台志工湧災區「踩泥濘狂挖」 鏟子超人大軍成台灣之光！

隨著洪水退去，光復鄉及周邊村落厚重淤泥覆蓋街道，災後清理重建面臨龐大挑戰。全台熱心民眾主動湧進災區當志工，協助當地居民進行災後清掃、搬運物資。不少政治人物、網紅、藝人都加入「鏟子超人」的行列，包括啦啦隊韓援女神李多慧、吳怡農、「超兇議員」顏翎熹、「國際名模」吳宜樺等人。這群英雄們腳踩長筒靴、手抄長柄鏟，忍受烈日的曝曬、鑽進惡臭的水溝，即使污泥早已染髒滿身、汗水早已浸濕衣衫，仍不辭辛勞長時間在悶熱狹窄的空間清淤，被稱為「鏟子超人」，形成台灣社會獨特的互助景象，成為代表「全民救災精神」的年度集體記憶。

2025年度新聞回顧／

大批熱心志工從各地直奔災區，化身「鏟子超人」救災。（圖／民視新聞資料照）

不少人出力化身「鏟子超人」奔赴災區清淤；也有義煮團進駐現場，提供一份份熱騰騰的便當；更有具備水電專業的志工自發組建群組，免費為受災戶進行修繕。當然，也有人選擇出錢或捐贈物資支援救災。竹北「吊車大王」胡漢龑不僅派出兩台「小山貓」及大噸位怪手挺進災區協助清淤，更親自發放慰問金、提供各項物資，無償投入救災的總金額超過百萬元。台人投入救災行動，不僅協助災區居民儘速恢復生活秩序，為災區帶來希望，更展現出高度的社會凝聚力。這份無私的善舉被網友盛讚為「台灣最美的風景」，溫暖事蹟也受各國稱頌，感動人心的畫面更登上國際媒體版面。

2025年度新聞回顧／

鏟子超人從外地搭火車來到災區，腳踩長筒靴、手抄長柄鏟投入救災。（圖／民視新聞資料照）



災後啟動全面檢討 強化災防體系與治理韌性

馬太鞍堰塞湖潰流災害不但造成重大生命財產損失，也引發政府、學界與社會對地質治理、極端氣候影響與災防政策的全面檢討與改革討論。內政部11月下旬舉辦「突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」，以馬太鞍溪與立霧溪堰塞湖為案例，聚焦風險評估、災害預防與應變、民力整合及災害法制改革等五大議題，極端氣候事件頻繁、河川堤防與堰塞湖監測尚有改善空間，透過跨部會合作與國際專家交流，強化國家防災韌性。

內政部長劉立方強調，未來將深化災害預警系統、完善中央與地方協調機制、並推動防災教育常態化，讓防災不再只是事後處理，而是制度面與社會面同步提升的長期戰略。此外，專家與政策評論亦呼籲加強河川地質監測能力與治理工程佈局，指出現行堤防、通洪能力評估與疏濬計畫在面對極端降雨時仍有不足，建議引入更精密的地質與水文模擬技術，以及定期調整風險評估標準，以因應氣候變遷加劇的災害威脅。





原文出處：一眼看新聞／馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災奪命 「鏟子超人」成台灣最美風景！

