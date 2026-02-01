眼眶深處「挖出2.5公分筆頭」！他27年前就被戳…

國際中心／饒婉馨報導

中國廣東深圳一名 46 歲男子近日因左眼紅腫、劇烈疼痛且滲出膿液而前往醫院求診，經過醫師手術檢查，竟然從他的眼眶深處取出一個長達 2.5 公分的原子筆筆頭。這截異物在男子體內埋藏長達 27 年，長度甚至超過眼球直徑，直到近期引發嚴重感染才終於被發現。





方姓男子眼睛舊傷突然開始流膿紅腫，最後疼痛不已才急忙就醫。（圖／翻攝自微博 ＠澎湃新聞）

27 年前與同學爭執遭戳眼！多次電腦斷層檢查均未發現異樣

根據《星島頭條》報導，方姓男子在 18、19 歲時曾與同學發生爭執，當時對方的原子筆尖直接刺入他的左眼上眼瞼內側，當時有立即就醫進行清創與縫合，但 2 個月後他開始感覺傷口處有米粒大的異物感；儘管後來傷口長出黃豆大的硬塊，他更多次接受電腦斷層（CT）檢查，醫師卻都表示沒有發現異物存留。由於過去 20 多年來腫塊並無明顯疼痛，他也沒有太過在意，直到一個月前，該部位突然開始紅腫並流膿，且在一週內迅速變大，導致他疼痛難忍才再度就醫。醫師先為他進行膿腫切開術，清出壞死組織碎片後，感覺眼眶深處仍有異物感，決定進一步進行探查手術。

醫生在探查手術過程中，從他的眼眶深處取出一截2.5公分的原子筆頭。（圖／翻攝自微博 ＠澎湃新聞）

筆頭比眼球直徑還要長！醫師提醒非金屬異物易被影像忽略

醫師在全麻探查手術中，於男子的眼眶深處發現一個被增生肉芽組織緊緊包裹的白色環狀物，緩慢拔除後才確認這是一截放了 27 年的原子筆頭，長度竟達 2.5 公分。醫療團隊指出，眼眶內的非金屬異物（如木屑、塑膠）在初期症狀通常不明顯，且在傳統影像檢查中容易因為顯示不清而被誤認為疤痕組織。醫師特別提醒，若民眾過去曾有眼部外傷史，即便傷口已經癒合，只要局部出現反覆紅腫、不明包塊、疼痛或視力下降，就應及時尋求專業檢查，避免異物長期存留引發慢性發炎或肉芽腫，進而影響視力功能。

