眼睛乾到像進沙、人工淚液也救不了？醫警告：合併口乾恐是乾燥症，4招緩解不適

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眼睛常覺得乾澀、刺痛、異物感明顯，同時容易口乾舌燥，可能罹患「乾燥症」。（示意圖）

現在人時常滑手機、緊盯電腦工作，加上吹冷氣，常造成眼睛乾澀、刺痛、異物感明顯，即使使用人工淚液也只能短暫緩解，症狀很快反覆出現。營養功能醫學醫師劉博仁提醒，如果同時合併口乾、容易疲倦，甚至半夜需要起床喝水，就要提高警覺，可能不只是乾眼症，而是自體免疫疾病「乾燥症」的早期表現。

什麼是乾燥症？

乾燥症是一種免疫系統失調的疾病，身體的免疫系統錯誤，攻擊自身的淚腺與唾液腺，導致淚液與唾液分泌減少，因此出現眼乾、口乾等典型症狀。若未及早發現，嚴重時還可能影響關節、肺部、腎臟與神經系統，對生活品質造成長期影響。

如何確定是乾燥症？

臨床上，醫師會透過淚液分泌測試、淚膜穩定度檢查，以及角膜染色等方式評估眼表健康。若懷疑乾燥症，則會進一步安排抽血檢查，包括抗核抗體、SSA、SSB等自體免疫指標，必要時轉介風濕免疫科進一步確認。

乾眼症惡化原因？

除了疾病因素外，現代生活習慣也是乾眼症惡化的重要原因。長時間盯著手機與電腦螢幕，會讓眨眼次數大幅減少，使淚液蒸發加快；再加上冷氣環境、熬夜、睡眠不足，以及隱形眼鏡長時間配戴，都會讓眼睛更容易乾澀不適。

4招舒緩乾眼不適

一、遵守「20-20-20法則」，每用眼20分鐘，就遠望20英尺（約6公尺）外20秒，讓眼睛放鬆。

二、避免冷氣或電風扇直吹眼睛，減少淚液蒸發。

三、每天進行5到10分鐘熱敷眼瞼，幫助瞼板腺正常分泌油脂，穩定淚膜。

四、調整生活作息，確保充足睡眠，降低眼睛疲勞累積。

調整飲食改善乾眼症

在營養補充方面，研究顯示Omega-3脂肪酸可能有助減輕發炎反應，改善瞼板腺功能，對乾眼症有一定幫助，可從深海魚類如鮭魚、鯖魚、秋刀魚中攝取。另外，若維生素D不足，也可能與乾眼症狀相關，適度補充有助改善不適。

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