眼睛乾到痛？醫警告：別再狂點眼藥水、緊閉門窗 先改這4件事

眼睛乾澀、刺痛讓你頻繁眨眼？冬天一到，眼睛就像缺水的沙漠？別急著狂點人工淚液！其實透過調整生活環境和習慣，就能打造天然的「眼部保濕艙」。

4個環境改造秘訣 讓眼睛水潤過冬

眼科羅英源總院長指出，冬季護眼不只靠眼藥水，環境控制才是關鍵！對此，他也分享超實用的冬季護眼保濕法。

1、加濕器是冬季護眼神器

．建議放置在距離座位2-3公尺處，避免水霧直吹臉部

．選擇冷霧型加濕器較安全，記得每天清潔水箱防止細菌滋生

．沒有加濕器？在辦公桌放一盆水、養幾盆綠植，或掛濕毛巾也有幫助

▲小提醒：用濕度計監測環境，濕度太高(超過70%)容易滋生黴菌，也要注意

2、暖氣出風口絕對不能對著臉吹

．調整風向朝下或朝牆面，讓溫度自然上升擴散

．如果使用電暖器，保持至少1.5公尺距離

．定時開窗通風很重要，每2-3小時換氣10分鐘，既能補充新鮮空氣又能調節濕度

▲實用建議：暖氣旁放一盆水，利用熱空氣加速蒸發增加濕度，一舉兩得

3、螢幕位置要低於視線10-15度，眼睛自然下視可減少眼球暴露面積，淚液蒸發變慢

．螢幕亮度調整至與環境光相近，避免過亮刺激。

．距離保持50-70公分，每20分鐘看遠方20秒(20-20-20法則)，讓眼睛有機會休息重新分泌淚液。

4、冬天緊閉門窗容易累積灰塵、PM2.5等刺激物，破壞淚膜穩定性

．空氣清淨機能有效過濾過敏原和微粒

．避免在室內抽菸或使用刺激性香氛，這些都會加劇眼睛乾澀

．定期清潔冷氣濾網和家具表面，減少落塵飛揚接觸眼睛

▲長期效益：乾淨空氣+適當濕度，眼睛乾澀症狀能改善50%以上

羅英源強調，只要做好這些環境調整，配合充足飲水（每天至少2000ml）和均衡飲食，你會發現眼睛重新恢復水潤舒適！

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

