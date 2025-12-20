眼睛乾澀3型態 中醫建議依體質治療

冬天到了，眼睛總覺得乾澀，這是因為降溫後氣候乾燥，或是開暖氣導致室內濕度下降，加速淚液蒸發，眼球表面無法保濕。中醫師表示，眼乾可分成陰血虛型、肝火上炎型、脾氣虛型。若要改善症狀，每天早上或晚上睡前，可以40～45度的熱毛巾熱敷眼睛10～15分鐘，可補充維生素A、DHA、Omega-3 脂肪酸。

初鳴堂中醫診所中醫師林庭竹表示，現代人長時間看3C、長途開車或念書，忘記眨眼，容易造成眼睛乾澀感，伴隨眼酸，甚至是刺痛、灼熱、眼發紅、反射性流眼淚，眼屎濃稠、眼睛疲勞、視力模糊。

一些生活因子可能加重眼乾，如冬令溫補（麻油雞、雞酒、桂圓茶）、重鹹飲食、加工食品，以及本身體質因素，像是年齡增長皮脂腺功能下降、缺乏運動、免疫力低、三高等。

林庭竹指出，眼睛乾澀並不一定是乾眼症，也可能是季節變化或過敏的症狀，若休息後眼睛乾澀症狀沒有緩解，應諮詢眼科醫師，建議同時至中醫院所依照體質治療。若為陰血虛型眼乾，症狀為眼淚少或反射性流淚、眼睛疲勞、面色痿黃、爪甲顏色淡、指甲溝紋、失眠多夢，常見於更年期、內分泌及免疫疾病者。

肝火上炎型，則是眼睛乾澀灼熱、眼睛有血絲、異物感、眼屎多且黃，常見於情緒起伏、喜歡吃辣、油膩及加工食物，以及蔬菜、飲水不足者；而脾氣虛型的症狀則有眼睛乾澀、眼睛易疲勞、精神不振、食慾差、大便軟，常見於長期熬夜、過食生冷、三餐時間不定、靜態生活者。

林庭竹提醒，可將手指搓熱，依序從內眼角，往上往外至眉毛上方，至眉毛外側，眼眶下方至內眼角。按摩眼周100下，促進眼周循環。平時應戒菸酒及刺激性食物，建議攝取富含維生素A（彩色食物，胡蘿蔔、紅黃甜椒）、DHA（深海及淺水魚）、Omega-3 脂肪酸（魚類、紫蘇油、亞麻籽、奇亞籽、核桃）。

避免在昏暗環境看書或使用3C，別戴隱形眼鏡超過8小時，別長時間待在暖氣房。多眨眼、閉目養神，用眼30分鐘就休息5～10分鐘，眺望6公尺外遠景每次20秒。早上或晚上睡前可以40～45度的熱毛巾熱敷眼睛10～15分鐘，幫助油脂腺分泌。