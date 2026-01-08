眼睛刺痛2天！金鐘女星起床驚見「恐怖流膿」嚇慘就醫

于子育自爆身體有異狀。（圖／翻攝自于子育臉書）





現年55歲的女星于子育，早期與錦雯組成「錦繡二重唱」出道，後跨足影劇，憑藉演出台劇《俗女養成記》嘉玲媽「吳秀琴」榮獲金鐘獎「迷你劇集／電視電影女配角獎」；常在社群分享日常的她，今（8）日曬照自爆最近眼睛出現異狀，所幸就醫後已無大礙。

于子育左眼眼球受傷。（圖／翻攝自于子育臉書）

于子育今日在社群平台發文，提到自己最近這兩天左眼都感覺刺刺的：「昨天起床還流膿，嚇壞！看了眼科檢查才知道，左眼黑眼球中有傷口。」好險及早就醫治療才沒有大礙，她也喊話大家多多注意身體狀況：「靈魂之窗，不可忽略！」

于子育公開的自拍照當中，頭戴大地色系毛帽和口罩、以單手遮住右眼，露出受傷的左眼目前看起來沒有明顯傷口，顯見她已經康復不少；近來氣溫驟降、早晚溫差大，她暖心喊道：「天氣變化大、外頭風沙大，大家一切健康平安。」



