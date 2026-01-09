眼睛受傷流膿！金鐘女星再曬圖喊「被嚇到了」 呼籲：受傷後悔來不及

記者趙浩雲／台北報導

藝人于子育近日因左眼不適緊急就醫，她8日透過社群平台透露，過去兩天左眼持續刺痛，今早起床甚至出現流膿情況，經眼科檢查後確認左眼黑眼球中央出現傷口導致發炎，所幸及早治療，目前病況已明顯好轉，于子育也提醒大眾務必重視眼睛健康，「眼睛的疾病不可逆，一定要好好保護靈魂之窗」。

于子育表示，自己從小視力狀況良好，這次突如其來的眼疾讓她相當害怕，「確實是被嚇到了，畢竟眼睛的疾病不可逆」，原本只是想透過限時動態提醒大家注意用眼安全，沒想到收到許多朋友關心，讓她相當感動。

于子育曝眼睛現況。（圖／翻攝自臉書）

她也向粉絲報平安，透露目前眼睛狀況已改善許多，已無異常分泌物，並依照醫囑按時點藥水與眼藥膏，後續也會持續回診追蹤檢查。她強調，現代人長時間使用3C產品，更要特別留意眼睛負擔，「我們都要保護好眼睛，讓看出去的視界永保美好」。

于子育也貼心補充小提醒，建議外出時配戴眼鏡，可有效防風沙與異物進入眼睛，呼籲大家不要等到受傷才後悔，務必提早做好眼睛保健。

