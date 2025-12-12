眼睛只剩一條縫！韓大咖諧星認了整形 術後「像被暴打」慘照曝光

記者陳宣如／綜合報導

現年47歲的南韓綜藝主持人鄭亨敦近日公開自己接受「眼下脂肪重新分布手術」（眼袋換位術）的過程，並展示術前標線與術後恢復照，引起網友熱烈討論。鄭亨敦與韓流天王GD權志龍交情深厚而為人熟知，曾多次在節目中同框，雖以幽默感著稱，但這次分享的卻是相當真實的整形經驗。

韓流天王GD（右）與鄭亨敦（左）曾組「零錢CP」，兩人的交情深厚廣為人知。（圖／翻攝自MBC官方IG）

據了解，鄭亨敦日前於日本福岡出差期間，透過直播向粉絲分享手術心得，表示對結果非常滿意，直言「完全不痛，真的超推薦！」他說，手術重新分配眼下脂肪的過程幾乎沒有疼痛感，只有填脂部分稍微不適。他回憶第一次走進整形診所時的忐忑，並笑道：「原本以為會做X光或各種精密檢查，結果完全不是欸！只是拿筆在臉上畫一畫就開始了！」

廣告 廣告

鄭亨敦在節目上展示術前與術後的對比照。（圖／翻攝自YT @mungchintv）

此外，鄭亨敦9日也在YouTube節目中展示了術前與術後的對比照。術前照片可見眼袋位置以紅色曲線標示；術後初期臉部浮腫明顯，眼睛幾乎無法睜開，他幽默自嘲「看起來真的不像自己」，並特地加上字幕澄清「不是被誰打的」。他提醒有意接受手術的人，「就當一週不能出門就好了」，並指出腫脹通常在前四天最明顯，第六天左右才會逐漸消退。

鄭亨敦在節目中坦承自己去做眼下脂肪重新分布手術。（圖／翻攝自YT @mungchintv）

粉絲對鄭亨敦分享的整形經驗反應熱烈，不少人留言稱「看起來更有精神了」，也有人表示安心他過去因健康狀況屢受關注的情況。鄭亨敦以坦率又幽默的方式公開手術過程與心得，不僅澄清自身健康，也讓外界了解手術的真實狀態，掀起網路熱議與關注。

更多三立新聞網報導

好萊塢美乳女神挨酸整形！不對稱全因「意外縫19針」 她罕動怒：想縮胸

GD權志龍愛貓ZOA攜手CASETiFY聯名 超萌周邊一次看、獨家吊飾粉絲快搶

女星砸500萬整形！公開過40歲驚人模樣 整張臉連耳朵都整形過

AAA典禮／GD驚喜登場5萬粉暴動！IU突獲傳奇女歌手 慌張反應曝光

