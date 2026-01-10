眼睛有黑影竟是癌！37歲漫畫家罹「脈絡膜惡性黑色素瘤」癌轉移病逝

日本出版社講談社日前證實一項令人惋惜的消息，知名漫畫家鹿子於今年11/8因罹患脈絡膜惡性黑色素瘤病逝，37歲英年早逝。鹿子生前與門馬司合作的連載漫畫《滿洲鴉片小隊》自2020年4月開始連載，以二戰前滿州國的犯罪懸疑題材深受粉絲喜愛，傳出如此的噩耗令讀者驚愕又不捨。

10月底才宣告休養 遺作連載恐喊卡

鹿子在今年10月底曾公告因健康狀況無法維持日常工作，宣布停畫休養，未料僅過不到半個月便撒手人寰。事實上鹿子早在2023年就確診罹患這種罕見且致命的眼內原發惡性腫瘤，雖然他曾因眼疾休刊治療，但在2024年底癌細胞開始轉移至身體其他器官。

講談社旗下《周刊 Young Magazine》編輯部發布訃報悼念，感念鹿子老師創作總是全力以赴，對歷史氛圍與角色的刻畫深深打動人心。而針對他連載五年半的《滿洲鴉片小隊》後續發展，鹿子生前曾積極想找代筆人將故事畫完，他即使在病危中仍不忘對讀者負責的態度，讓大家都動容。

罕見眼癌好發白人 亞洲人得病機率低

童綜合醫院眼科醫師楊啟蘭表示，脈絡膜黑色素瘤雖然好發於白人，在亞洲人中相對少見，但台灣仍有零星個案，絕不能掉以輕心。

楊啟蘭說，所有的黑色素瘤惡性度都極高，而且治療選項相對較少。而因這種高度惡性腫瘤，由於生長位置在眼球後段，早期往往沒有明顯症狀。

楊啟蘭醫師指出，若民眾發現視野出現缺損，或是感覺眼前有不明黑影遮擋，且位置比較靠近視野中心造成視力損害時，就必須提高警覺，這可能是腫瘤已經長大並影響視覺功能的警訊。

這種眼癌與兒童常見的遺傳性眼癌「視網膜母細胞瘤」不同，它多發於成人且屬於偶發性疾病，目前醫學界尚未找到脈絡膜黑色素細胞瘤確切誘發原因，也與遺傳無關。

眼球摘除是最保險做法 放療有局限

針對這種棘手的眼癌，楊啟蘭醫師指出，由於黑色素瘤惡性度高，目前治療選項相對較少，最傳統也最保守的「保命」做法是進行「眼球摘除手術」。雖然這意味著失去一顆眼睛，但能最大程度確保癌細胞被徹底移除，避免殘留後患。

隨著醫療進步，近年來也發展出「保留眼球」的新型治療，例如局部切除手術或放射線治療。放射線治療原理是利用輻射線殺死癌細胞，分為體外放射線與體內植入放射線物體，如放置放射性同位素貼片在眼球壁附近進行治療。

台灣治療現況與存活關鍵

不過楊啟蘭醫師坦言，目前台灣仍未通過引進體內放射線治療醫材，受限於法規與設備引進問題，國內針對脈絡膜黑色素瘤主要以體外放射線治療為主，部分國外使用的眼內植入放射線物體尚未普及。

脈絡膜黑色素瘤治療成功率高度取決於腫瘤大小與發現時機，如果腫瘤過大，保留眼球的治療成功率就會大幅下降，這時眼球摘除仍是必要手段。

楊啟蘭醫師強調，若癌細胞還侷限在眼球內，及早進行局部切除或眼球摘除，治療效果通常不錯，有機會挽救生命，過去眼科名醫陳珊霓就有成功治癒患者的經驗。

然而，一旦像漫畫家鹿子一樣發生全身性轉移，預後狀況就會變得相當差。因此，定期的眼底檢查仍是早期發現這類隱形殺手的唯一途徑。

早期無症狀難察覺 視野缺損是警訊

楊啟蘭醫師指出，由於脈絡膜黑色素瘤長在眼球後段，早期許多病人完全沒有症狀，通常是眼科醫師做眼底檢查時，發現有不明黑影才會察覺。

有些民眾常在照鏡子時發現眼白有像痣的黑點，常很緊張跑來檢查。不過這種肉眼就可看到的眼白黑點大多沒有問題，無須過度恐慌。但若腫瘤長得比較靠近中間，病人可能會感覺到視力受損或視野缺損，這時就要提高警覺。

楊啟蘭提醒，如果發現得早且腫瘤侷限在眼球內，治療效果通常不錯，因此建議大家每年做一次視力檢查是很必要的。

◎ 圖片來源／翻攝自《ORICON News》．YouTube／ヤンマガ日常ch

◎ 諮詢專家／楊啟蘭醫師

