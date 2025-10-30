眼睛紅紅久未痊癒 致視力模糊
「醫生，我的結膜炎已經兩個多禮拜了，看了好多醫師還沒好！」近日，一名三十多歲林小姐因紅眼久未痊癒、異物感與分泌物增多，甚至出現視力模糊，經詳細檢查後，確診為傳染力極強的「腺病毒性結膜炎」，由於延誤就醫，病情已併發角膜炎與角膜水腫，導致視力明顯模糊。
臺北市立萬芳醫院眼科蔡宗穎醫師指出，結膜炎是常見眼科疾病之一，依病因可分為「傳染性」與「非傳染性」兩大類，前者以病毒與細菌感染最為常見，其中腺病毒性結膜炎的傳染力極強，不僅透過飛沫，也能經由接觸感染，例如共用毛巾、手帕、枕套、眼藥水或玩具等，都可能造成病毒傳播，若家中有人感染，建議將物品以 1:100 稀釋漂白水消毒，並避免共用個人物品；在學校或辦公室，也應勤洗手、戴口罩，防止群聚感染。
初期的紅眼症狀常不明顯，多數患者以為是過敏或疲勞引起，甚至自行購買眼藥水應付，蔡宗穎醫師表示，過敏性結膜炎通常以雙眼發作、癢感明顯為主；病毒性結膜炎則可能先單眼發作，出現白色分泌物、異物感或畏光等症狀，嚴重時會影響角膜，導致視力減退與疼痛。若症狀持續超過一週、使用多次藥物仍未改善，或伴隨視力模糊、劇痛等情況，應立即就醫。
在治療方面，目前腺病毒性結膜炎以支持性療法為主，治療重點在於緩解症狀、預防併發症及減少傳染風險，視情況開立人工淚液、抗發炎藥物，移除偽膜以減少眼部不適與發炎反應；若病情嚴重或合併角膜發炎，則需密集追蹤與治療，防止留下角膜混濁或視力受損等後遺症，多數病人可於一至二週內痊癒，但若角膜出現白色斑點，視力恢復就需要更長時間。
許多病人為求快速緩解紅腫與不適，可能自行購買含類固醇的眼藥水使用，蔡醫師提醒，類固醇雖具有抗發炎效果，但使用不當反而會造成新的併發症，如眼壓升高或延誤正確治療時機。「在坊間，類固醇藥水的濃度不一，若缺乏醫師監控，可能越用越糟。」他建議，若症狀反覆或加劇，一定要尋求專業眼科醫師診斷，不應貿然自行用藥。「紅眼不只是小病，而是一種警訊。」蔡宗穎醫師強調，紅眼是一個症狀，而非診斷，引起紅眼的原因可能包括感染、過敏、乾眼或角膜疾病，唯有透過專業檢查才能正確辨別，若出現視力改變、劇烈疼痛，或有配戴隱形眼鏡相關紅眼情形，務必盡快找眼科醫師檢查，才能避免角膜潰瘍與視力受損。
