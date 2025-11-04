眼睛紅紅別再撐 拖久恐損視力

結膜炎初期的紅眼症狀不明顯，多數患者以為是過敏或疲勞引起。若症狀持續超過1周，或伴隨視力模糊、劇痛等情況，應立即就醫。（王家瑜攝）

30多歲林小姐因紅眼久未痊癒、異物感與分泌物增多，甚至出現視力模糊，經詳細檢查後，確診為傳染力極強的「腺病毒性結膜炎」，由於延誤就醫，病情已併發角膜炎與角膜水腫，導致視力明顯模糊。

萬芳醫院眼科醫師蔡宗穎指出，結膜炎可分為「傳染性」與「非傳染性」兩大類，前者以病毒與細菌感染最為常見，其中腺病毒性結膜炎的傳染力極強，不僅透過飛沫，也能經由接觸感染，例如共用毛巾、手帕、枕套、眼藥水或玩具等，都可能造成病毒傳播。若家中有人感染，建議以1：100比例稀釋漂白水消毒，並避免共用物品，在學校或辦公室也應勤洗手、戴口罩，防止群聚感染。

由於初期的紅眼症狀不明顯，多數患者以為是過敏或疲勞引起。蔡宗穎表示，過敏性結膜炎通常以雙眼發作、癢感明顯為主；病毒性結膜炎則可能先單眼發作，出現白色分泌物、異物感或畏光等症狀，嚴重時會影響角膜，導致視力減退與疼痛。若症狀持續超過1周，使用多次藥物仍未改善，或伴隨視力模糊、劇痛等情況，應立即就醫。

腺病毒性結膜炎治療重點在於緩解症狀、預防併發症及減少傳染風險，視情況開立人工淚液、抗發炎藥物，若病情嚴重或合併角膜發炎，則需密集追蹤與治療，防止留下角膜混濁或視力受損等後遺症。多數病人可於1至2周內痊癒，但若角膜出現白色斑點，視力恢復就需要更長時間。

蔡宗穎指出，許多病人為求快速緩解紅腫與不適，可能自行購買含類固醇的眼藥水使用，類固醇雖具有抗發炎效果，但使用不當反而會造成新的併發症，如眼壓升高或延誤正確治療時機。若症狀反覆或加劇，一定要尋求專業眼科醫師診斷，不應貿然自行用藥。

蔡宗穎提醒，造成紅眼症狀的原因可能包括感染、過敏、乾眼或角膜疾病，唯有透過專業檢查才能正確辨別，若出現視力改變、劇烈疼痛，或配戴隱形眼鏡有紅眼情形，務必盡快就醫檢查。