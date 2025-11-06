眼睛紅紅就亂點藥水？醫警告：結膜炎誤用類固醇恐傷視力

結膜炎久拖不癒？醫師提醒，亂點類固醇眼藥水恐傷害角膜，導致視力模糊。

眼睛紅紅別大意！一名30多歲林小姐因結膜炎拖了兩週未痊癒，還自行使用藥水緩解不適，最後確診為傳染力極強的腺病毒性結膜炎，並已併發角膜炎與角膜水腫，導致視力模糊。

萬芳醫院眼科醫師蔡宗穎指出，結膜炎常見，但原因不同。過敏性多會雙眼發作，伴隨癢感；病毒性可能先單眼，出現白色分泌物、異物感或畏光，嚴重會影響角膜與視力。

腺病毒性結膜炎傳染力高，除了飛沫，毛巾、枕頭套、眼藥水或玩具等接觸也會傳播。家中有人感染，建議物品以稀釋漂白水消毒，並避免共用；在學校或辦公室，也應勤洗手、戴口罩。

治療以支持性療法為主，包括人工淚液、抗發炎藥物，必要時移除角膜分泌物形成的偽膜，嚴重者需密集追蹤，防止角膜混濁或視力受損。蔡醫師提醒，許多人為求快速緩解，會自行購買含類固醇的眼藥水，但濃度不一、缺乏醫師監控，可能越用越糟，甚至增加眼壓或延誤正確治療。

「紅眼不是小病，而是一個警訊！」蔡醫師強調，若症狀超過一週、反覆或伴隨視力模糊、劇痛，務必盡快就醫，由眼科醫師檢查，才能避免角膜潰瘍與永久視力受損。



