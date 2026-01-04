眼睛累轉眼球舒緩？「眼球操真的有用嗎」醫揭真相 很多人愣住

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

你是不是也習慣在長時間使用3C產品後，做那些所謂的「眼球操」？左右上下轉動眼球，還以為能紓解眼睛疲勞？眼科羅英源總院長指出，其實，你可能一直在做無用功！眼球操唯一的功能大概只有讓你的目光暫時離開螢幕。

為什麼傳統眼球操毫無用處？

現代人每天面對螢幕的時間越來越長。無論是工作、娛樂還是社交，我們的眼睛幾乎被電子螢幕「綁架」了整天。在這樣高強度的用眼環境中，正確的眼睛保養變得尤其重要。

廣告 廣告

想像一下，你的眼睛就像一台精密的相機，需要精確的調焦系統。這個調焦系統，正是我們即將揭密的重點 — 睫狀肌。 眼睛的肌肉系統分為兩種：

1、眼球外肌：控制眼球轉動，讓你能上下左右看

2、睫狀肌：負責調節眼睛焦距，真正決定眼睛疲勞程度

眼球操只會動到眼球外肌，卻完全忽略了真正會感到疲勞的睫狀肌。就像按摩手臂，卻說能緩解腳部痠痛一樣荒謬。這種做法不僅無濟於事，甚至可能給眼睛帶來額外的負擔。

科學研究表明，眼睛疲勞的根本原因在於長時間的近距離用眼。當我們盯著手機、電腦或平板這類近距離的螢幕時，睫狀肌需要不斷調節焦距，這種持續的緊張狀態會導致眼睛疲勞、乾澀，甚至引發近視加深。

正確的眼睛放鬆方法：20-20遠望法

眼球操無效，那什麼才是真正有效的眼睛放鬆方法：

1、每20分鐘

2、望遠20秒

3、將視線投向至少6公尺外的地方

當你看遠方時，睫狀肌會自然放鬆，減輕長時間近距離用眼的緊張程度。這才是真正有效的眼睛「按摩」！想像你正站在寬闊的草原或海邊，遠眺天際線，讓眼睛暫時脫離電子螢幕的束縛。

額外貼心建議

除了20-20遠望法，還可以：

1、調整螢幕亮度和對比度

2、保持正確坐姿

3、定期使用人工淚液

4、確保辦公環境光線柔和

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·眼睛乾到痛？醫警告：別再狂點眼藥水、緊閉門窗 先改這4件事

·看綠色真的能放鬆眼睛？眼科醫解答 大推「2種綠植」護眼又淨化空氣