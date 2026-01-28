眼睛越來越乾？中醫緩解眼睛疲勞的日常保養法與護眼攻略
作者/KingNet國家網路醫藥 編輯部
在3C產品盛行的年代，從早到晚我們的雙眼幾乎離不開螢幕。長時間使用手機、電腦，加上熬夜與生活作息不規律，讓眼睛過度使用、提早老化，進而出現乾澀、痠脹、視力模糊、紅血絲等不適症狀。這些被統稱為「電腦視覺症候群」的現象，已成為現代人的文明病之一。
從中醫觀點來看，長期「久視」會導致「傷血」，肝主藏血而開竅於目，當肝血不足時，眼睛自然就會出現乾澀、視力模糊等問題。
中醫護眼的日常保養法調整作息護肝養眼：夜間11點到3點是關鍵時段
中醫素有「肝開竅於目」的理論，意指眼睛的健康與肝臟功能息息相關。肝主藏血，而血液正是滋養眼睛的重要來源。因此，若欲從根本維護視力健康，調養肝氣、確保睡眠品質便成為護眼首要任務。
根據中醫經絡循行理論，晚間11點至凌晨3點為肝膽經循行最旺盛的時段，此時若能進入深層睡眠，肝血得以充盈，眼睛便能獲得充分滋養與修復。相反地，若經常熬夜、睡眠不足，不僅易使肝血虛損，還可能引發眼乾、視力模糊、眼壓不適等症狀，長期下來更會加重眼睛疲勞與老化風險。
對於長時間工作於電腦或手機螢幕前的族群，除了充足睡眠之外，更應留意每日用眼時間的分配與休息節奏，避免過度用眼導致肝氣鬱結或火氣上擾，進一步傷害眼部健康。
視覺環境與坐姿調整：這些習慣默默傷害你的眼睛！
日常生活中，視覺環境與姿勢對於眼睛的舒適度有著直接影響。根據眼科與中醫的建議：
每使用電子螢幕30分鐘後，應將視線移向遠方至少10秒鐘，透過遠眺放鬆睫狀肌，幫助眼睛恢復對焦彈性，降低視覺疲勞的累積。
閱讀或工作環境的光線應柔和適中，避免直射強光或背光環境，以減少眼睛過度調節所帶來的負擔。
同時，維持良好坐姿也很重要。頸部過度前傾或駝背姿勢容易造成肩頸肌群緊繃，影響頭部與眼睛的氣血流通。建議將螢幕高度調整至眼睛平視位置，並確保椅背與腰部有良好支撐，幫助全身氣血循環更加順暢，有助減緩眼睛與腦部的壓力。
透過良好的生活作息與工作環境調整，不僅能延緩眼睛疲勞，更能從中醫整體觀出發，達到全身經絡與臟腑協調的護眼目標。
穴位按摩護眼攻略：6大穴位助你舒緩眼睛疲勞
中醫認為眼睛氣血來自全身經絡的運行，透過穴位按摩能促進眼周氣血流動，達到護眼效果。以下為幾個常用穴位：
1. 魚腰穴（眉毛中點處）
位於眉毛中央，是眼周氣血循環的重要樞紐。按摩此穴有助於促進眼部微循環，改善眼睛疲勞與脹痛感。
2. 攢竹穴（眉頭凹陷處）
此穴屬足太陽膀胱經起始點，對於眼睛痠脹、眉頭緊繃、頭痛等症狀具有顯著緩解效果。
3. 太陽穴（眉尾與眼尾中點稍外側的凹陷處）
太陽穴常用於減輕眼壓不適與偏頭痛，亦能放鬆視覺神經壓力，是常見的護眼放鬆穴位。
4. 四白穴（瞳孔直下，約一橫指處的眼眶骨凹陷）
此穴為足陽明胃經穴，具有減輕眼部痠澀與乾澀感的功效，對長時間使用電腦、手機者尤為適合。
5. 風池穴（後頸髮際兩側凹陷處）
屬足少陽膽經，為中醫緩解頭痛、眼疲勞、肩頸僵硬的重要穴位。適度按壓風池穴可改善氣血供應眼部，有效舒緩長時間用眼所引起的不適。
6. 大敦穴（腳大拇趾外側趾甲角旁）
為肝經井穴，與肝火、肝氣密切相關。當因肝火上擾導致眼紅、乾澀、痠脹時，可透過按摩此穴來協助調節肝氣，平衡內熱。
每日可選擇上述1至3個穴位進行按壓，每次約3至5分鐘，按壓力道以出現微痠感為宜，無需過度用力。按摩時宜使用指腹輕柔施力，避免直接用指尖或指甲。施作前應先清潔雙手，以維持衛生並避免眼部感染風險。
當眼睛疲勞成為慢性困擾時的中醫治療方式
當眼睛的不適已不再只是短暫的「疲勞」，而是長期、反覆發生的「過勞」狀態，時常出現如眼乾、視力模糊、酸澀疼痛，甚至一用眼便迅速感到疲倦等情況，便建議儘早尋求中醫專業介入治療，以調理體質、從根本改善症狀。
1. 針灸或雷射針灸
根據個人體質辨證施治，若屬肝火旺盛型，則需「清肝瀉火」；若屬氣血不足型，則補益肝腎。針灸為傳統有效的中醫療法，而對於怕針或對疼痛較敏感者，亦可選擇「雷射針灸」作為無痛替代方式，透過低能量雷射光刺激穴位，達到相似的調理功效，且無需穿刺、無傷口，適合長期護眼者使用。
2. 中藥調理
中藥在護眼方面強調調理臟腑功能與全身氣血平衡，常見處方如下：
杞菊地黃丸：為六味地黃丸加上枸杞與杭菊，具有滋補肝腎、清肝明目的功效，適用於眼睛乾澀、模糊、畏光等肝腎陰虛型症狀。
滋腎明目丸：強調補腎填精、增強視覺功能，適合長期用眼過度、年齡增長導致視力退化者。
現代中醫診所亦會根據個人症型開立科學中藥粉劑或濃縮顆粒劑，劑型便於攜帶與服用。
養肝明目茶飲：每天一杯，護眼又降火！
除了生活作息與穴位按摩外，日常飲食也是護眼養肝的重要一環。透過適當的食療，可達到滋養肝腎、改善眼睛乾澀、視物模糊等症狀。
養肝明目茶飲配方
材料配比：
煮法說明將上述藥材以清水3000毫升煮沸後，轉小火續煮約10分鐘，即可飲用。可依個人口味調整濃淡，冷熱皆宜，適合全家日常保健飲用。
功效解析
決明子性涼，具清肝明目、潤腸通便之效，特別適合因肝火上亢、眼壓偏高或便祕導致的眼睛不適者。
杭菊清肝散風、明目退熱，對眼睛乾澀、視物模糊尤具緩解作用。
枸杞補肝腎、益精血，為中醫常用的護眼良藥，亦可改善因年齡或過勞所致的眼睛疲勞與暗沉。
此茶飲尤其適合長時間使用電腦、手機者，作為日常保養飲品，可協助舒緩眼睛壓力，預防視力退化。
飲食禁忌要注意！護眼從減法開始
為了避免助長肝火、損耗肝血，飲食上應注意以下幾類食物：
烤炸辣食物：如燒烤、炸雞、辣鍋等均屬熱性食物，易加重體內火氣，造成眼睛紅腫、乾澀、甚至血絲浮現。
冰冷飲品與甜食：中醫認為寒涼食物會損傷脾胃陽氣，而脾胃為氣血生化之源，脾胃受損則肝血生成不足，間接影響眼部營養供應，使眼睛無神、視力模糊。
透過適當食材的選擇與合理飲食習慣，不僅能改善用眼疲勞，也能從體內調養肝血，為眼睛提供持續穩定的滋養。建議民眾將護眼茶飲與清淡、均衡的飲食搭配，養成長期保健的好習慣。
【更多KingNet國家網路醫藥報導】
原文出自KingNet國家網路醫藥眼睛越來越乾？中醫緩解眼睛疲勞的日常保養法與護眼攻略
其他人也在看
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 76則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 40則留言
王文洋金孫返台／父喪不到1個月！麻衣收起哀傷開啟新事業 返台「從貴婦變女強人」
麻衣過去1年除了照顧罹患胰臟癌的父親，也每2個月就來台灣工作，甚至父喪不到1個月，本刊就直擊麻衣抵台工作。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 2則留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 36則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 490則留言
哭笑不得！她花2萬買鑽戒 沒想到最值錢的是附送的杯子
根據《啄木鳥財經》和《新快報新聞》等陸媒報導，王女士自行秤重後估算，杯身純銀部分約重70至80公克，在2026年1月23日足銀每公克回收價達22.5元人民幣（約新台幣99元）的行情下，該杯的回收價值已接近1,575至1,800元人民幣（約新台幣7,000至8,000元），不僅超過鑽戒現值，更...CTWANT ・ 1 天前 ・ 6則留言
在大賣場買門票？美式量販店驚見大量拋售「國王主場套票」網毒：爛到有剩
體育中心／黃崇超報導NBA國王隊最近遭遇5連敗低潮，今年球季至今打出12勝35敗，在西區倒數第二和爐主鵜鶘只有半場勝差、甚至在全聯盟倒數第四名，球隊狀況有多爛可能看票房就會知道，日前（24日）美國一名在電商平台工作的網友貼出一張驚人照片，竟是在美式量販店COSTCO裡面現正大量拋售國王主場雙人套票，在大賣場就能買NBA門票，讓球迷們感嘆：「看看球隊本季有多糟糕！」FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 3則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 114則留言
軍委指揮層徹底毀滅！張又俠涉洩核密遭捕 全軍沉默24小時疑造反
中共軍委副主席張又俠因洩核武機密、貪腐遭習近平整肅。網路指習清洗張後，全軍「沉默抵制」迫使習談判，張反要求習下台。華爾街日報披露張向美洩核武數據及收賄。導致解放軍高層指揮鏈真空，戰力重創。逾2000名軍官面臨處置，軍心動盪加劇，中共政局備受關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 52則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 172則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 163則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 1 天前 ・ 8則留言
苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言