眼睛越來越乾？中醫緩解眼睛疲勞的日常保養法與護眼攻略

護眼不只看眼睛，而是從養肝、調氣血開始的全身調理。

在3C產品盛行的年代，從早到晚我們的雙眼幾乎離不開螢幕。長時間使用手機、電腦，加上熬夜與生活作息不規律，讓眼睛過度使用、提早老化，進而出現乾澀、痠脹、視力模糊、紅血絲等不適症狀。這些被統稱為「電腦視覺症候群」的現象，已成為現代人的文明病之一。





從中醫觀點來看，長期「久視」會導致「傷血」，肝主藏血而開竅於目，當肝血不足時，眼睛自然就會出現乾澀、視力模糊等問題。

中醫護眼的日常保養法調整作息護肝養眼：夜間11點到3點是關鍵時段

中醫素有「肝開竅於目」的理論，意指眼睛的健康與肝臟功能息息相關。肝主藏血，而血液正是滋養眼睛的重要來源。因此，若欲從根本維護視力健康，調養肝氣、確保睡眠品質便成為護眼首要任務。





根據中醫經絡循行理論，晚間11點至凌晨3點為肝膽經循行最旺盛的時段，此時若能進入深層睡眠，肝血得以充盈，眼睛便能獲得充分滋養與修復。相反地，若經常熬夜、睡眠不足，不僅易使肝血虛損，還可能引發眼乾、視力模糊、眼壓不適等症狀，長期下來更會加重眼睛疲勞與老化風險。





對於長時間工作於電腦或手機螢幕前的族群，除了充足睡眠之外，更應留意每日用眼時間的分配與休息節奏，避免過度用眼導致肝氣鬱結或火氣上擾，進一步傷害眼部健康。

視覺環境與坐姿調整：這些習慣默默傷害你的眼睛！

日常生活中，視覺環境與姿勢對於眼睛的舒適度有著直接影響。根據眼科與中醫的建議：

每使用電子螢幕30分鐘後，應將視線移向遠方至少10秒鐘，透過遠眺放鬆睫狀肌，幫助眼睛恢復對焦彈性，降低視覺疲勞的累積。

閱讀或工作環境的光線應柔和適中，避免直射強光或背光環境，以減少眼睛過度調節所帶來的負擔。

同時，維持良好坐姿也很重要。頸部過度前傾或駝背姿勢容易造成肩頸肌群緊繃，影響頭部與眼睛的氣血流通。建議將螢幕高度調整至眼睛平視位置，並確保椅背與腰部有良好支撐，幫助全身氣血循環更加順暢，有助減緩眼睛與腦部的壓力。

透過良好的生活作息與工作環境調整，不僅能延緩眼睛疲勞，更能從中醫整體觀出發，達到全身經絡與臟腑協調的護眼目標。

穴位按摩護眼攻略：6大穴位助你舒緩眼睛疲勞

中醫認為眼睛氣血來自全身經絡的運行，透過穴位按摩能促進眼周氣血流動，達到護眼效果。以下為幾個常用穴位：

1. 魚腰穴（眉毛中點處）

位於眉毛中央，是眼周氣血循環的重要樞紐。按摩此穴有助於促進眼部微循環，改善眼睛疲勞與脹痛感。

2. 攢竹穴（眉頭凹陷處）

此穴屬足太陽膀胱經起始點，對於眼睛痠脹、眉頭緊繃、頭痛等症狀具有顯著緩解效果。

3. 太陽穴（眉尾與眼尾中點稍外側的凹陷處）

太陽穴常用於減輕眼壓不適與偏頭痛，亦能放鬆視覺神經壓力，是常見的護眼放鬆穴位。

4. 四白穴（瞳孔直下，約一橫指處的眼眶骨凹陷）

此穴為足陽明胃經穴，具有減輕眼部痠澀與乾澀感的功效，對長時間使用電腦、手機者尤為適合。

5. 風池穴（後頸髮際兩側凹陷處）

屬足少陽膽經，為中醫緩解頭痛、眼疲勞、肩頸僵硬的重要穴位。適度按壓風池穴可改善氣血供應眼部，有效舒緩長時間用眼所引起的不適。

6. 大敦穴（腳大拇趾外側趾甲角旁）

為肝經井穴，與肝火、肝氣密切相關。當因肝火上擾導致眼紅、乾澀、痠脹時，可透過按摩此穴來協助調節肝氣，平衡內熱。





每日可選擇上述1至3個穴位進行按壓，每次約3至5分鐘，按壓力道以出現微痠感為宜，無需過度用力。按摩時宜使用指腹輕柔施力，避免直接用指尖或指甲。施作前應先清潔雙手，以維持衛生並避免眼部感染風險。

當眼睛疲勞成為慢性困擾時的中醫治療方式

當眼睛的不適已不再只是短暫的「疲勞」，而是長期、反覆發生的「過勞」狀態，時常出現如眼乾、視力模糊、酸澀疼痛，甚至一用眼便迅速感到疲倦等情況，便建議儘早尋求中醫專業介入治療，以調理體質、從根本改善症狀。

1. 針灸或雷射針灸

根據個人體質辨證施治，若屬肝火旺盛型，則需「清肝瀉火」；若屬氣血不足型，則補益肝腎。針灸為傳統有效的中醫療法，而對於怕針或對疼痛較敏感者，亦可選擇「雷射針灸」作為無痛替代方式，透過低能量雷射光刺激穴位，達到相似的調理功效，且無需穿刺、無傷口，適合長期護眼者使用。

2. 中藥調理

中藥在護眼方面強調調理臟腑功能與全身氣血平衡，常見處方如下：

現代中醫診所亦會根據個人症型開立科學中藥粉劑或濃縮顆粒劑，劑型便於攜帶與服用。

養肝明目茶飲：每天一杯，護眼又降火！

除了生活作息與穴位按摩外，日常飲食也是護眼養肝的重要一環。透過適當的食療，可達到滋養肝腎、改善眼睛乾澀、視物模糊等症狀。

養肝明目茶飲配方

材料配比：

決明子 18克

杭菊花 3.6克

枸杞子 24克

煮法說明將上述藥材以清水3000毫升煮沸後，轉小火續煮約10分鐘，即可飲用。可依個人口味調整濃淡，冷熱皆宜，適合全家日常保健飲用。

功效解析

決明子性涼，具清肝明目、潤腸通便之效，特別適合因肝火上亢、眼壓偏高或便祕導致的眼睛不適者。

杭菊清肝散風、明目退熱，對眼睛乾澀、視物模糊尤具緩解作用。

枸杞補肝腎、益精血，為中醫常用的護眼良藥，亦可改善因年齡或過勞所致的眼睛疲勞與暗沉。

此茶飲尤其適合長時間使用電腦、手機者，作為日常保養飲品，可協助舒緩眼睛壓力，預防視力退化。

飲食禁忌要注意！護眼從減法開始

為了避免助長肝火、損耗肝血，飲食上應注意以下幾類食物：

烤炸辣食物：如燒烤、炸雞、辣鍋等均屬熱性食物，易加重體內火氣，造成眼睛紅腫、乾澀、甚至血絲浮現。

冰冷飲品與甜食：中醫認為寒涼食物會損傷脾胃陽氣，而脾胃為氣血生化之源，脾胃受損則肝血生成不足，間接影響眼部營養供應，使眼睛無神、視力模糊。

透過適當食材的選擇與合理飲食習慣，不僅能改善用眼疲勞，也能從體內調養肝血，為眼睛提供持續穩定的滋養。建議民眾將護眼茶飲與清淡、均衡的飲食搭配，養成長期保健的好習慣。



