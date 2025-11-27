眼睛開始「起霧」了嗎？角膜科主任陳宏吉揭白內障手術的最佳時機

一名 65 歲的女子退休後，十分熱衷於烹飪與園藝插花，但近半年來，她開始注意到視力逐漸模糊，特別是夜間開車時，對向來車的燈光會出現嚴重的眩光與光暈，不僅如此，平時看食譜和手機也變得越來越吃力，甚至在院子裡進行修剪作業時，經常看不清楚是枯枝還是嫩葉，而誤剪了正在萌芽的花草。

這些模糊、眩光和散光造成的疊影，嚴重影響了他熱愛的烹飪和夜間活動，就醫檢查後確診為白內障合併散光，讓他意識到必須盡快接受手術治療。

白內障的手術時機？ 醫建議：如影響日常就要手術，水晶體貴不等於好！

林口長庚紀念醫院眼科部教授暨角膜科主任陳宏吉表示，白內障會使視力逐漸模糊、昏暗，影響生活品質。不過，並非一發現白內障就需立即手術，也不是一定要等到「看不見」才能做，而是當白內障的症狀開始顯著影響您的日常生活品質，像是閱讀、駕駛或工作效率下降，甚至造成安全風險時，就應該要考慮手術。

人工水晶體怎麼選？

一旦眼睛的症狀開始干擾日常活動，應及早與眼科醫師評估，才能避免白內障過熟造成的其他風險。置換人工水晶體，是目前最有效的治療方式。

陳宏吉提到，雖然目前人工水晶體種類多元，但並非價格越高越好，而是根據患者的生活型態與視覺需求，與醫師詳細討論後，選擇最合適的人工水晶體；人工水晶體選擇通常需要依照患者的生活型態與視覺需求，選擇最合適的人工水晶體。

如何從自己的生活狀態挑選水晶體呢？他以上述個案做說明，考量患者經常下廚、使用桌上型電腦查資料，改善中距離視力是主要範圍，加上她在過程中不斷強調希望不要一直戴眼鏡，後來溝通後選擇新一代延焦散光人工水晶體，除了優化從遠距到中距離的視力，以符合她大部分的日常活動需求外，鏡片低夜間光學干擾的特性，也讓她在夜間開車更有保障。

人工水晶體持續優化，中距離視力可以滿足日常用眼需求

陳宏吉進一步說明，過去健保給付的單焦點鏡片，往往無法滿足現代人多樣化的用眼需求。隨著科技的進步，人工水晶體的種類更多元，像是新一代延焦段人工水晶體，就是優化中距離視距，能讓患者在手術後獲得從遠距、中距到功能性近距離（約一個手臂長度）的清晰視力。

「中距離」是現代人日常生活中最常使用的視距範圍，例如：開車時看導航或儀表板、使用桌機電腦、燒菜下廚、清潔打掃等，幫助患者術後生活更加便利，減少日常眼鏡配戴的需求，提升生活品質。

此外，這類鏡片設計具有低夜間光學干擾的特性。陳宏吉補充，低夜間光學干擾能改善夜間視力清晰度，對於夜間行車或活動的患者來說，提升了夜間的安全性與安心感。總結來說，新一代延焦段人工水晶體提供更全面的視力範圍，也能有良好的夜間視覺品質，讓患者白天方便、晚上安心，整體生活品質提升。

散光需要矯正嗎？

陳宏吉表示，新一代延焦段人工水晶體有提供散光矯正鏡片選項，對於合併散光問題的白內障患者，可以在手術時一併解決散光；散光會導致影像出現疊影或模糊，嚴重干擾視覺品質，如果患者能同時解決散光造成的模糊，視覺會更銳利與穩定，夜間開車時能看得更清楚、更安心；搭配散光矯正後的清晰度提升，讓患者在大部分日常活動中能減少對眼鏡的依賴。

文／劉一璇、圖／楊紹楚