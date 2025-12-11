眼睛雷射後仍飆到千度 醫揭高度近視「度數回頭」真相

許多人做完近視雷射後，以為視力能長期穩定，但臨床上並非如此。眼科醫師王孟祺在臉書上分享，一名患者年輕時做過雷射手術（原本近視約700度），今年初回診時右眼度數已回升到600多度，幾乎回到手術前水準；沒想到12月複檢時更一路飆破1000度，讓患者相當崩潰。王孟祺指出，這類情況在高度近視族群並不罕見，原因多與「早發性核質白內障」有關。

王孟祺表示，原本高度近視者（度數超過500度）即使接受過雷射手術，隨著年齡增加，水晶體仍會因蛋白質變性而逐漸硬化、變黃，形成核質白內障。當水晶體核心密度提高、折射率上升時，光線進入眼睛後聚焦會變得更強，近視度數因而重新增加，甚至超越手術前的原始度數。

廣告 廣告

他比喻，光線通過不同密度的介質折射角度會不同，就像水與糖漿相比，糖漿更容易讓光線偏折；而當水晶體變得更「濃稠」、密度變高時，就會造成近視快速加深。從患者今年1月與12月的眼睛檢查影像也能看到，水晶體中央的黃色區域擴大、顏色加深，正是核質硬化進展的表現。

除了度數不斷惡化外，核質白內障還會出現其他症狀：

色覺改變

視野像蒙上一層黃色濾鏡，看藍色、紫色時會覺得偏暗、不鮮明。

夜間眩光

尤其在開車時，遠光燈與車燈容易出現光暈、星芒。

單眼複視

即使閉上另一眼，影像邊緣仍會出現重影。

王孟祺提醒，雷射手術只能減少角膜的屈光度，無法改變眼球本身的體質。高度近視者依舊是白內障、青光眼、黃斑部病變與視網膜剝離的高風險族群，因此定期檢查非常重要。如果因核質白內障導致雙眼視差過大、無法透過配鏡矯正，甚至影響工作與生活，就需要透過白內障手術處理。

【看原文連結】

更多udn報導

邱軍酒駕釀死不想國民審判 原因曝光遭法官駁回

全聯倉儲包商違規「動火」 工人曝險境釀慘劇

他難抉擇蹲台積「天使缺」或跳槽谷歌？網揭利弊

「我司」是支語？考古文揭台正確用語才夠禮貌