眼睜睜看著家被火吞噬！港災民痛哭：為何只有一條水線

香港宏福苑住宅區昨晚發生嚴重火警。（圖／路透社）





香港宏福苑住宅區昨晚發生嚴重火警，火勢自深夜延燒至今（27）晨，歷時超過17小時才獲得控制，社區內8棟大樓中有7棟陷入火海，造成重大傷亡。初步統計，至少44人罹難，多條道路封閉，香港大埔多達39條公車路線停運，並有11所學校宣布停課。

火警發生後，大批住戶倉皇逃生，雖然不少人第一時間成功撤離，但災民指出，疑似當地消防量能不足，初期救災速度緩慢，現場一度僅見一條消防水線持續灌救，無法全面壓制火勢，導致火舌迅速蔓延，多棟大樓接連陷入火海。

有宏福苑災民受訪時情緒潰堤，痛哭表示自己從凌晨3點站在現場看到清晨5點，卻只能眼睜睜看著家被火吞噬，來不及帶走任何貴重物品。

災民質疑，現場明明出動多輛消防車，卻始終只有一條水線灌救，無法理解為何無法同時對多棟大樓進行灑水防護。部分住戶也描述，火勢最初並非從自己所在棟數起火，而是靠近海邊的建築先行燃燒，隨後在強風助長下迅速延燒開來。

消防單位徹夜進行搶救，直至今晨火勢才逐漸獲得控制，相關單位已展開後續搜救與災後處理作業。至於起火原因、消防調度與救災應變是否出現問題，仍有待相關單位進一步釐清。

